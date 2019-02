Portag3 Ventures augmente sa participation dans Hellas Direct

NICOSIE, Chypre, Feb. 18, 2019 /PRNewswire/ -- Hellas Direct , une compagnie d'assurance en ligne basée à Chypre, est heureuse d'annoncer que Portag3 Ventures (« Portag 3 ») a augmenté sa participation en capital dans la société.

Dirigée par Paul Desmarais III (président exécutif) et Adam Felesky (président-directeur général), Portag3 a augmenté son investissement en achetant la participation minoritaire précédemment détenue par Third Point LLC. Dans le cadre de cette transaction, Adam Felesky, de pair avec son associée de Portag3 basée à Paris, Hélène Falchier, se joindra au conseil d'administration de Hellas Direct. Hélène Falchier a récemment rejoint Portag3 après voir travaillé au sein de la compagnie d'assurances française CNP Assurances SA, où elle a dirigé un certain nombre d'investissements en capitaux privés du groupe.

« Nous sommes ravis de voir que Portag3 renforcera sa contribution en devenant un actionnaire plus important et en augmentant sa participation dans nos opérations. Nous visons à tirer parti du réseau mondial de LP de Portag3, qui administre plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans les assurances, les banques et la finance personnelle, pour nous faire atteindre de nouveaux sommets. Au cours des prochains mois, nous annoncerons un certain nombre d'initiatives stratégiques, nous élargirons notre empreinte régionale ainsi que notre offre aux consommateurs ,» a déclaré Emilios Markou, directeur exécutif de Hellas Direct.

Fondée par Emilios Markou et Alexis Pantazis, deux anciens cadres de Goldman Sachs qui ont vu l'occasion de perturber le marché grec des assurances alors que le pays entrait dans la pire récession économique contemporaine, Hellas Direct est une compagnie d'assurance dite « pleine pile » donnant la priorité au numérique, grâce à une technologie de pointe et à l'intelligence artificielle.

La société basée à Chypre est soutenue par une liste d'investisseurs principaux, dont Portag3, IFC (un membre de la Banque mondiale), Endeavor Catalyst, l'ancien économiste de Goldman Sachs, Lord O'Neill et l'ancien spécialiste chevronné du capital-investissement Jon Moulton. Sur le modèle d'Amazon, Hellas Direct vise à perturber la chaîne de valeur du secteur des assurances en se concentrant sur l'excellence opérationnelle. Hellas Direct a connu une croissance exponentielle au cours de ses cinq premières années d'exploitation, alors même que la Grèce a vu son PIB chuter de 25 % et les primesd'assurance baisser de 40 %.

Hellas Direct a récemment lancé son offre d'assurance habitation à Chypre en partenariat avec Swiss Re, l'un des plus grands réassureurs mondiaux, et Revolut, la banque dite « challenger » qui connaît la croissance la plus rapide en Europe. Les trois entreprises ont lancé une large gamme d'innovations sur le marché chypriote, comme la possibilité d'acheter des assurances sur une base journalière, le règlement instantané des réclamations et le remboursement des micro-paiements quotidiens aux consommateurs qui n'ont pas fait de réclamation.

« Emilios, Alexis et leur équipe ont obtenu des résultats impressionnants. La prochaine phase de croissance s'annonce encore plus prometteuse. Nous sommes ravis de faire partie de leur histoire à mesure que nous continuons d'investir dans des entreprises prometteuses et innovantes partout dans le monde », a déclaré Paul Desmarais III.

Portag3 est un investisseur en phase de démarrage dédié à soutenir la prochaine génération d'entreprises innovantes d'envergure mondiale spécialisées dans les services financiers et œuvrant pour le bénéfice des consommateurs. Créée en 2016 dans le cadre de l'écosystème de Power Financial Corporation, en collaboration avec Great-West Lifeco Inc. et IGM Financial Inc., Portag 3 a depuis souhaité la bienvenue aux investisseurs externes pour établir un écosystème leader et interconnecté de technologies financières qui évalue avec succès les sociétés de portefeuille, partage les connaissances clés du marché et tire profit du pouvoir de répartition collectif pour encourager l'innovation dans le domaine des services financiers dans le monde entier. Portag3 est aujourd'hui présente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

« Nous sommes ravis de renforcer nos relations avec Portag3. Son soutien nous permettra d'accélérer certains de nos objectifs stratégiques à long terme et de poursuivre une stratégie d'acquisition plus agressive dans la région », a ajouté Alexis Pantazis, directeur exécutif.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

