Portag3 Ventures erhöht die Beteiligung an Hellas Direct

NIKOSIA, Zypern, Feb. 18, 2019 /PRNewswire/ -- Hellas Direct , ein auf Zypern ansässiges Onlineversicherungsunternehmen, gibt mit Freude bekannt, dass Portag3 Ventures (im Folgenden „Portag3") seine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen erhöht hat.

Unter der Leitung von Paul Desmarais III. (Vorstandsvorsitzender) und Adam Felesky (Chief Executive Officer) erhöhte Portag3 seine Investition durch den Kauf der Minderheitsbeteiligung, die sich zuvor im Besitz von Third Point LLC befand. Im Rahmen der Transaktion wird Felesky, zusammen mit der in Paris ansässigen Portag3-Partnerin Hélène Falchier, Mitglied des Vorstands von Hellas Direct. Hélène Falchier kam vor Kurzem von der französischen Versicherungsgesellschaft CNP Assurances SA zu Portag3, wo sie für einige Private-Equity-Anlagen der Gruppe verantwortlich war.

„Wir freuen uns, dass Portag3 seine Beteiligung vertieft, einen zunehmenden Anteil an unserem Unternehmen hält und seine Teilnahme an unseren geschäftlichen Aktivitäten erhöht. Unser Ziel ist es, das Netzwerk von Portag3 von globalen LPs, die ein Vermögen von mehr als 1 Mrd. Dollar in den Bereichen Versicherung, Banking und persönliche Finanzen verwalten, einzusetzen, um uns in neue Höhen zu katapultieren. In den nächsten Monaten werden wir eine Reihe von strategischen Initiativen bekannt geben, unsere regionale Präsenz erweitern sowie unser Angebot für Verbraucher ausweiten", so Emilios Markou, Executive Director von Hellas Direct.

Hellas Direct wurde von Emilios Markou und Alexis Pantazis, zwei ehemaligen Führungskräften von Goldman Sachs, gegründet, die eine Gelegenheit sahen, den griechischen Versicherungsmarkt zu revolutionieren, als das Land in die tiefste wirtschaftliche Rezession in jüngerer Zeit stürzte. Hellas Direct ist ein digital orientiertes Full-Stack-Versicherungsunternehmen, das mit modernster Technologie und künstlicher Intelligenz arbeitet.

Das in Zypern ansässige Unternehmen wird von einigen führenden Investoren unterstützt, darunter Portag3, IFC (Mitglied der Weltbank), Endeavor Catalyst, der ehemalige Goldman-Sachs-Ökonom Lord O'Neill und der Private-Equity-Veteran Jon Moulton. Hellas Direct hat Amazon als Modell vor Augen und will die Wertschöpfungskette von Versicherungen durch eine besonders hohe Konzentration auf betriebliche Exzellenz revolutionieren. Hellas Direct hat in den ersten fünf Jahren ein exponentielles Wachstum verzeichnet, sogar als Griechenland 25 % seines Bruttoinlandsprodukts und 40 % seiner Versicherungsprämien einbüßte.

Hellas Direct hat unlängst sein Hausversicherungsangebot in Zypern auf den Markt gebracht – in Partnerschaft mit Swiss Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer, und Revolut, der am schnellsten wachsenden nicht-traditionellen Bank in Europa. Die drei Unternehmen haben eine breite Palette an Innovationen auf dem zypriotischen Markt eingeführt, z. B. die Möglichkeit, Versicherungen tageweise zu kaufen, Fälle sofort abzuwickeln, und die Rückzahlung täglicher Mikrozahlungen an Kunden, die keinen Versicherungsanspruch geltend gemacht haben.

„Emilios, Alexis und ihr Team haben beeindruckende Ergebnisse geliefert. Die nächste Wachstumsphase ist noch vielversprechender. Wir freuen uns sehr darüber, an dieser Entwicklung mitzuwirken, und investieren weiter in aufstrebende, innovative Unternehmen auf der ganzen Welt", so Paul Desmarais III.

Portag3 ist ein Frühphaseninvestor, der sich darauf spezialisiert hat, die nächste Generation von innovativen, globalen Finanzdienstleistungsunternehmen zu unterstützen, die auf einen Vorteil für alle Kunden abzielen. Portag3 wurde im Jahr 2016 zunächst im Rahmen des Ökosystems der Power Financial Corporation im Zusammenschluss mit Great-West Lifeco Inc. und IGM Financial Inc. gegründet. Seitdem hat Portag3 externe Investoren begrüßt, um ein führendes, untereinander verknüpftes Fintech-Ökosystem einzurichten, das erfolgreich Portfoliounternehmen skaliert, wichtige Aktienmarktkenntnisse teilt und kollektive Vertriebskraft nutzt, um weltweit Innovationen im Bereich Finanzdienstleistungen voranzubringen. Heute ist Portag3 in Nordamerika, Europa und Asien präsent.

„Wir freuen uns sehr darüber, unsere Beziehung zu Portag3 zu stärken. Die Unterstützung von Portag3 wird es uns ermöglichen, einige unserer langfristigen strategischen Ziele schneller zu erreichen und eine aggressivere Akquisestrategie in der Region zu verfolgen", fügte Alexis Pantazis, Executive Strategie Director, hinzu.

Die Konditionen der Transaktion wurden nicht offengelegt.

https://www.hellasdirect.gr/en/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822719/Hellas_Direct_Portag3_Ventures_Logo.jpg

