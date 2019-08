Portal Agência Notícias traz o calendário de pagamento do FGTS

CURITIBA, Brasil, 12 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Sabe-se que a Caixa Econômica Federal publicou em detalhes nos últimos dias o calendário e as informações relacionadas aos saques do FGTS e do PIS.

No dia 5 de agosto, segunda-feira, a Caixa fez a divulgação do calendário criado como cronograma para os saques de recursos de contas ainda ativas e inativas do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e o portal Agência Notícias traz todas essas informações atualizadas.

Se o trabalhador optar por realizar o saque na data usual, é preciso que o cliente que possua poupança e conta corrente na Caixa e siga a ordem estipulada no cronograma a seguir: os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril podem realizar o saque dos recursos logo após o dia 13 do mês de setembro. Já aqueles que nasceram nos meses de maio, junho, julho e agosto têm acesso ao dinheiro depois do dia 27 do mês de setembro. Os que nasceram nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, a partir do dia 9 do mês de outubro, podem fazer a retirada de valores de até R$ 500 do FGTS.

Com o intuito de realizar tais procedimentos bancários, é necessário que o trabalhador tenha feito a abertura da conta até o dia 24 julho, data em que a Caixa publicou a medida provisória sobre o pagamento do FGTS e PIS. Sendo assim, o trabalhador precisa ir até a Caixa e fazer a opção por receber o dinheiro na conta até o dia 25 do mês de agosto.

Segundo o banco, calcula-se que cerca de 33 milhões de trabalhadores possuem conta poupança na Caixa Federal. Dessa maneira, vão ser cerca de 10 milhões em cada faixa em que houve divulgação. Sendo assim, os clientes do banco recebem de forma automática uma quantia que pode chegar a até R$ 500 em cada conta.

Caso o trabalhador desejar não realizar o saque do recurso agora e decidir deixar o dinheiro na conta por mais algum tempo, é necessário entrar em contato com a Caixa e realizar a solicitação do cancelamento do crédito automático. O procedimento para fazer o cancelamento desse recurso é bastante simples, podendo ser feito de formas distintas, isto é, realizar o pedido por meio do site da Caixa, internet banking ou através do aplicativo.

Para aqueles que optaram em receber o recurso posteriormente, haverá a liberação de um recurso, em que o trabalhador tem o direito de pedir a devolução do dinheiro do FGTS, o prazo para requerer o recurso se estende até o até o mês de abril do ano de 2020. Desse modo, as pessoas que escolheram não realizar o saque do dinheiro agora, serão estornadas, uma vez que será realizada uma correção dos recursos que não foram sacados. Com isso em vista, segundo Pedro Guimarães, o atual presidente da instituição, nenhum trabalhador que solicitar o cancelamento do crédito automático terá prejuízos futuros.

Vale ressaltar, no entanto que cerca de 63 milhões de pessoas não possuem conta na Caixa Econômica Federal. Sendo assim, o cronograma de recebimento citado acima não é válido para essas pessoas e, por isso, muda. Os trabalhadores que nasceram em janeiro têm direito de fazer o saque a partir do dia 18 do mês de outubro; aqueles que nasceram no mês de fevereiro realizam o saque a partir do dia 25 do mês de outubro; os nascidos no mês de março, devem receber a partir do dia 8 do mês de novembro. Já os que nasceram em abril, devem ter acesso aos recursos financeiros do FGTS a partir do dia 22 de novembro; os que nasceram em maio vão ter acesso ao dinheiro a partir do dia 6 de dezembro e os que fazem aniversário no mês de junho, a partir do dia 18 do mês de dezembro.

Por outro lado, os trabalhadores que tiveram o seu registro de nascimento a partir do mês de julho, só irão poder fazer o saque do FGTS no próximo ano, isto é, somente em 2020. Com base nisso, os que nasceram em julho fazem o saque logo após o dia 20 do mês de janeiro; e os nascidos no mês de fevereiro sacam a partir do dia 25 do mês de outubro. Os do mês de março, a partir do dia 8 de novembro e, por fim, nascidos em abril, a partir do dia 22 de novembro.

FONTE Portal Agência Notícias

