Portal Carro Bonito dá dicas de cuidados com o carro

CURITIBA, Brasil, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas pessoas possuem carro hoje em dia, ele não é mais um artigo de luxo e sim necessidade. Para comprar um carro é preciso investir uma boa grana. E ter como mantê-lo depois também. A vida útil de um carro se reflete em diferentes fatores e entre eles está o cuidado que ele receberá. Muitas pessoas se apegam apenas ao design, motorização, funções e esquecem o que vem depois disso. Então, conheça agora as melhores dicas de limpeza que fazem parte da manutenção do carro dadas pelo portal Carro Bonito.

Veja como cuidar da lataria do carro

A lataria do carro é algo que muitos usuários gostam de cuidar. Talvez por ser uma parte que chama atenção, ela é a primeira preocupação na hora de fazer a limpeza de um carro. Mas, é preciso ter noção do que é certo ou errado na hora de fazer essa limpeza. Na hora de lavar o carro muitas pessoas não se importam com o produto que vai usar, e dependo de qual for usado ele pode manchar a lataria. Veja abaixo as principais dicas na hora de cuidar da lataria do seu carro:

- Use produtos certos para lavar o carro;

- Evite receitas de misturas milagrosas ensinadas na internet;

- Lave o carro sempre na sombra e evite que o contato do sol com o produto usado na lavagem tenha alguma reação;

- Passe cera quando o carro já estiver seco e use uma flanela específica para isso.

Cuide da limpeza interna do carro

A limpeza interna do carro é fundamental para sua manutenção e higiene do ambiente, pois não há nada mais desagradável que um carro com sujeira e com cheiro ruim. Para que seu carro se mantenha limpo sempre é bom evitar comer dentro dele. Caso isso não seja possível, o ideal é comer com bastante cuidado. Mas, mesmo com tantos cuidados, sempre terá vestígios de sujeira no ambiente interno, a grande maioria vem pelo calçado que usamos. E por essa razão é preciso fazer a limpeza interna sempre, de preferência uma vez por semana. Use aspirador e panos úmidos para tirar toda sujeira e excesso de poeira no carro.

Cuide dos pneus do carro

Muitas pessoas não sabem, mas é preciso cuidar dos pneus do carro também. Eles merecem atenção redobrada. Isso envolve algumas dicas como:

- Evite os buracos da pista;

- Mantenha os pneus sempre calibrados;

- Deixe sempre as porcas dos pneus lubrificados;

- Evite a sobrecarga do carro;

- Mantenha as válvulas de ar novas e em bom estado.

Cuide da limpeza dos bancos do carro

Os bancos do carro merecem atenção redobrada. Muitas pessoas não se importam em limpar os bancos do carro e isso pode destruí-los rapidamente. Sempre que puder, limpe essa parte com produtos próprios e se puder usar capas para a proteção deles é melhor ainda.

Dê atenção ao óleo do motor

O óleo do motor precisa ser verificado de tempos em tempos e muitos usuários de carros não fazem isso. Mas, esse óleo é essencial para o bom funcionamento do motor. O ideal é ficar atento à data da próxima troca de óleo e também no marcador que mostra a quantidade de óleo do carro. O que não pode é esquecer de verificar essa informação no tempo correto.

Cuide da embreagem do carro

A embreagem do carro também precisa de cuidado. A melhor dica para mantê-la perfeita é evitar ficar com os pés sobre ela, pois isso força e danifica essa parte do carro.

Tenha cuidado com os vidros do carro

Os vidros do carro precisam de atenção também, pois a falta de cuidado pode facilitar que eles fiquem manchados ou riscados. Evite usar panos secos e ficar colocando a mão suja por lá. Só essas duas medidas já vão ajudar a deixá-los perfeitos.

Essas são as principais dicas de cuidados com o carro.

