Portal Celular Online reúne as informações mais atualizadas sobre a área de tecnologia e smartphones

CURITIBA, Brasil, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Quer ficar por dentro de tudo sobre a área tecnológica? Então, você precisa conhecer o site Celular Online.

O termo smartphone veio da língua inglesa e significa "telefone inteligente", foi utilizado pela primeira vez em 1997 pela Ericsson e hoje, dificilmente, encontra-se alguém que não possui algum modelo.

O primeiro modelo de smartphone foi criado há mais de vinte anos. O primeiro iPhone de Steve Jobs surgiu em 2007, algo bem recente, mas que inovou o mercado de tal forma que desbancou diversos concorrentes. Seu design e funcionamento conquistaram e inovaram totalmente o mercado.

Para as pessoas da nova geração é impossível imaginar um mundo sem celulares. Muitas crianças aprendem a mexer num celular antes mesmo de aprenderem a ler e a escrever.

O mercado tem crescido cada vez mais, e se torna necessário, no meio de tanta informação, um site que reúna de maneira organizada e acessível todo o conteúdo sobre o tema. E é essa a intenção do site Celular Online.

O site Celular Online é perfeito para você que é fã de tecnologia e quer ficar por dentro de tudo sobre celulares.

Ativo desde 2015, o site tem como objetivo manter o leitor informado sobre o mundo dos celulares, smartphones, tablets e aplicativos de maneira clara e fácil.

Possui um design clean, de fácil navegação e todo conteúdo pode ser compartilhado através das redes sociais, plataformas essas que um site de tecnologia não poderia ficar de fora.

O conteúdo é criado por especialistas na área tecnológica (jornalistas, blogueiros, publicitários e entusiastas) e é referência em seu segmento.

Tudo o que você quer saber sobre o mundo dos celulares reunido em um só site, essa é a ideia do Celular Online.

Ele é um dos diversos blogs da Bloglândia LTDA, empresa com mais de 10 anos no ramo, que tem como objetivo levar informação para o internauta brasileiro.

Reúne diversas categorias, entre elas:

Notícias – saiba as características, especificações ficha técnica e tudo sobre os mais diversos modelos de smartphones e tablets: Motorola, Xiaomi, Samsung, Lenovo, Apple, Nokia, LG, entre outros.

Aplicativos - Sabe quando você está cansado de tanto receber aquelas ligações inconvenientes de telemarketing? O Celular Online dá dicas de apps que bloqueiam esse tipo de ligação. Além de mostrar as atualizações e os lançamentos de aplicativos para Android e para iOS, listas de jogos, otimizadores de desempenho, entre outros diversos conteúdos sobre apps.

Apple - é fã da marca e não quer perder nenhuma novidade sobre os mais novos lançamentos de iPhones, iPads, acessórios, e se vale a pena ou não adquirir o modelo mais recente? Então, é só você ir nessa sessão que ficará por dentro de tudo da empresa da maçã de Steve Jobs .

. Samsung - uma categoria específica para todos os produtos da marca multinacional coreana fundada por Lee Byung -chul.

-chul. Smartphone - para quem é fã de Android e quer saber tudo sobre as melhores marcas que utilizam esse sistema.

Lançamento - para quem adora trocar de celular, quer ficar sempre por dentro do mais novo lançamento.

Quer ficar por dentro do próximo lançamento do mundo da telefonia e ter todo esse conteúdo de maneira ainda mais prática? É só se cadastrar na newsletter, assim você tem todo conteúdo diretamente no seu e-mail.

Caso queira fazer uma busca ainda mais específica, é possível pesquisar na barra de busca ou clicar nas tags, que reúnem todos os conteúdos que contêm a palavra selecionada.

É possível acessar as notícias através das listas de mais populares, mais recentes e notícias aleatórias.

Então, se você é um apaixonado por tecnologia e quer estar por dentro das últimas novidades e lançamentos no ramo de smartphones, o site Celular Online (https://www.celularonline.org) vai te manter totalmente informado de forma clara e acessível.

