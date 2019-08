Portal Concursos Atuais reúne concursos públicos previstos para o segundo semestre de 2019

CURITIBA, Brasil, 8 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Para esta segunda metade de 2019 alguns certames já estão em andamento, ou seja, com as informações todas confirmadas. Já outros processos admissionais devem ter o edital divulgado. No texto de hoje, o portal Concursos Atuais vai trazer informações sobre quatro concursos. As seleções apresentadas abaixo se encontram nas duas citadas anteriormente. O que esses concursos possuem em comum é que eles contam com um número considerável de vagas e também as colocações são para cidades importantes do território nacional. Veja as informações.

- Concursos que vão acontecer na segunda metade de 2019:

1º processo seletivo: Polícia Militar de São Paulo

A PM de SP está com um edital aberto para a incorporação de 2.700 pessoas para ocuparem as funções de soldado da instituição. Importante frisar que o cargo pode ser ocupado por homens e mulheres. Dentre os requisitos, os principais é que os interessados possuem a faixa etária de 17 a 30 anos.

O processo seletivo vai ser composto por oito avaliações que são: triagem de documentos, avaliação de múltipla escolha, avaliação com questões abertas, investigação de conduta, testes psicológicos, teste de saúde e prova física. As inscrições vão ser iniciadas no dia 15 de agosto e vão ser encerradas no dia 25 de setembro. Para confirmar a participação, os interessados devem acessar: https://www.vunesp.com.br. As avaliações vão ser iniciadas em 24 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 50,00. Os vencimentos estão fixados em R$ 3.164,58.

2º processo seletivo: Prefeitura de Uberlândia

Os órgãos municipais brasileiros, na sua maioria, utilizam de concursos para admitirem novos servidores. E com o certame da Prefeitura de Uberlândia isso não é diferente. De acordo com o documento do processo seletivo, o órgão abriu 1.700 oportunidades para nível superior, médio e fundamental.

Com vencimentos estabelecidos a partir de R$ 1.100,00 a R$ 3.700,00, os contratados vão trabalhar em jornadas de 30 horas ou 15 horas por semana. Os interessados vão ser submetidos a três avaliações distintas que são: práticas e testes físicos, redação e múltipla escolha. As provas ocorrem a partir de 15 de dezembro. A inscrição começa em 09 de setembro e se encerra em 11 de outubro de 2019, para realizar a inscrição acesse: http://www.gestaodeconcursos.com.br. A taxa varia entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

- Concursos que os editais devem ser publicados neste segundo semestre

1º processo seletivo: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Nenhum outro processo admissional poderia abrir essa lista. Uma vez, que na segunda metade deste ano, vai acontecer a seleção para o IBGE. Na verdade, a "fase inicial" já foi iniciada no primeiro semestre e mais de 200 pessoas já foram contratadas. Nesta segunda fase, vão ser disponibilizadas mais de 200.000 oportunidades para vários níveis de escolaridade.

Como o edital ainda não foi divulgado, ainda existem alguns pontos em aberto. Mesmo assim, uma informação que já está sendo veiculada é a respeito dos cargos. Confira algumas funções que podem estar em abertas para este processo de contratação: recenseador, coordenador censitário de subáreas, agente censitário, supervisor, dentre outros. Para a maioria dos cargos, a remuneração é superior a R$ 3.000,00. O edital deve ser publicado antes de novembro.

2º processo seletivo: Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão (PPGG DF)

No caso deste concurso, um ponto que já chama atenção é que já foi definida a instituição que vai atuar como banca organizadora. A organização elegida é a Cebraspe. Ao que tudo indica, a Secretaria vai nomear 750 novos funcionários. Uma segunda informação é que todas as vagas devem ser apenas para as funções de gestor e de analista.

Segundo alguns rumores, só poderão se inscrever pessoas formadas em nível superior. Obviamente que o documento oficial vai confirmar esse dado e também elencar os cursos definidos pela Secretaria. O salário é superior a R$ 6.000,00. O edital sai antes do mês de dezembro.

Por fim, é importante apontar outras informações. Primeiro, é que os concursos apresentados aqui são seleções mais plurais, ou seja, que existe oferta para diferentes níveis de formação acadêmica. Segundo é que os concursos do segundo caso ainda não têm todos os dados confirmados. E a última é que também existem outras seleções e para qualquer uma, é necessário que o interessado tenha a disposição de procurar e compreender as informações.

Para conferir mais informações sobre esses e outros Concursos Públicos, acesse o site https://www.concursosatuais.com. Nele é possível encontrar diversos concursos com inscrições abertas e outros com Editais previstos, além de dicas de estudo e orientações para concurseiros.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Concursos Atuais

Related Links

https://www.concursosatuais.com



SOURCE Site Concursos Atuais