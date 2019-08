Portal Cursos Novos mostra os Cursos Técnicos mais procurados em 2019

CURITIBA, Brasil, 2 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas pessoas estão em busca de melhorar sua vida profissional. Ter conhecimento é um grande diferencial para alavancar o sucesso dentro da área profissional escolhida. A melhor forma para fazer isso, é buscar por um curso profissionalizante. Ele será o responsável por dar todo ensinamento necessário para melhorar a sua vida profissional. O curso técnico também prepara o estudante para ir ao mercado de trabalho, mesmo sem experiência profissional registrada.

O site Cursos Novos reuniu abaixo os cursos profissionalizantes que estão em alta no Brasil. Com essa lista, você pode escolher aquele que tenha ligação com a área que gosta ou tenha afinidade.

Agora, confira os cursos mais desejados e procurados no ano de 2019:

Técnico em Construção Civil

O curso de Técnico em Construção Civil prepara o aluno para trabalhar diretamente com o Engenheiro Civil. Eles vão trabalhar juntos em muitas obras/construções civis. Essa é uma profissão que oferece muitas vagas de emprego, pois a demanda na construção vem aumentando demais. Essa é uma boa ótima opção de emprego, pois oferece ótimo salário que fica em média de R$2.200.

Desenvolvedor Mobile

O curso de Desenvolvedor Mobile está em alta, pois a área de tecnologia também está crescendo muito. Os maiores interessados nessa profissão são jovens que ficam ligados na tecnologia de forma geral. Nessa área, os estudantes aprendem a criar diversos aplicativos modernos e essenciais para a vida da maioria das pessoas. Quem faz esse curso se torna um profissional para trabalhar dentro dessa área, que conta com muitas oportunidades de empregos. E mesmo diante da crise financeira do país, essa é uma área que vai crescer cada dia mais e dar muitas oportunidades de empregos. A faixa média do salário dessa área é de R$5.000.

Técnico em Segurança do Trabalho

A profissão de Técnico em Segurança do Trabalho é essencial para toda empresa que se preocupa com a segurança de seus funcionários. Esse profissional é responsável por fazer inspeções nos ambientes da empresa e analisar se alguns deles oferecem riscos aos funcionários. Essa profissão oferece muitas oportunidades de emprego em diferentes áreas do país. E, por isso, esse curso é indicado para quem deseja ter uma ótima oportunidade de emprego. A faixa média do salário dessa área é de R$1.900.

Técnico em Logística

Esse curso também está em alta, pois ensina o estudante a ser responsável pela distribuição comercial de uma empresa. Ele tem a responsabilidade de analisar, planejar, programar e coordenar todas as operações de distribuição e transporte de uma empresa. Existem muitas oportunidades de empregos dentro dessa área, e a faixa média de salário pago é de R$2.100.

Técnico em Mecânica

A profissão de Técnico em mecânica é muito importante, pois ele é o responsável pela fabricação, montagem e instalação de variadas máquinas. Por ele passam muitas funções de extrema importância. Por isso, ele precisa saber exercer a função corretamente. Essa é uma profissão que sempre vai estar em alta, pois ela é essencial para a fabricação de diferentes tipos de máquinas, e por isso esse profissional sempre será essencial para diferentes tipos de empresas. A faixa média de salário é de R$2.200.

Técnico em Comércio e Exterior

Esse profissional é responsável por cuidar diretamente da área de importação e exportação de uma empresa. Ele tem grandes responsabilidades em sua rotina de trabalho e sua principal função é reduzir o máximo possível os gastos da empresa com técnicas de negociação de produtos e de serviços com outros países. As oportunidades para essa função são enormes e possibilitam que o estudante formado escolha entre muitas opções de empresas para exercer seu cargo. A faixa de salário dessa função é de R$3.500.

Esses são os cursos profissionalizantes mais desejados neste ano de 2019!

