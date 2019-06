Portal Embarque na Viagem mergulha na história do vinho do Porto

RIO DE JANEIRO, 4 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Naira Amorelli, editora do Portal Embarque na Viagem viajou para Portugal no final do ano passado em press trip organizada pelo Portal de Portugal e a convite da Real Companhia Velha – a mais antiga empresa portuguesa - e da Importadora Barrinhas, conheceu o Museu da 1ª Demarcação do Douro, um espaço dedicado à mais antiga região vinícola demarcada e regulamentada do Mundo.

Inaugurado no dia 30 de agosto de 2018, o 17•56 Museu & Enoteca, está localizado à beira do rio Douro, no Cais de Gaia e possui dois pisos, onde vinho, gastronomia e história se complementam. O Museu da 1.ª Demarcação fica no piso 0 e conta também com uma sala de provas e loja de vinhos. No museu, a história do Douro é contada em sete capítulos e claro, começa nas origens da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. A segunda parte é dedicada às personalidades que fazem parte da história da companhia, dos primeiros presidentes aos mais recentes, sem esquecer o rei D. José I e o marquês de Pombal.

Depois é hora de a Real Companhia Velha ser apresentada, e surge o Alvará Régio, assinado pelo rei no dia 10 de setembro de 1756. É o documento original, e os visitantes podem ler e folhear em um formato digital. O museu disponibiliza duas versões, uma para crianças e outra para adultos.

A exposição segue pela transformação do território e pelo impacto que a Real Companhia Velha teve no ensino da cidade do Porto, passando pela presença comercial da companhia no mundo e pela evolução da identidade da marca.

O Museu da 1ª Demarcação é um regresso às origens da Real Companhia Velha e do Douro. Localizado à beira do icônico rio, no Cais de Gaia e aberto de terça a domingo, das 12h às 18 horas, o museu possui algumas opções de ingressos, que vão de 5 a 15 euros por pessoa, e alguns ingressos oferecem prova de vinhos do Porto.

Na categoria "Simples", o ingresso custa 5,00€ e contempla apenas a visitação ao museu, o mesmo vale para o ingresso Infantil (crianças entre os 6 e os 12 anos de idade) que custa 2,50€. Já a categoria "Porto" oferece o ingresso ao Museu e duas provas de vinho do Porto por 15,00€. Também há a opção de "Prova infantil", que por 7,50€ inclui ingresso ao museu e prova de suco de uva. Para os experts a "Enoteca Experience" inclui quatro provas de vinho do Porto e ingresso ao museu, e custa 25,00€ por pessoa. Todo o 2º sábado de cada mês o ingresso é gratuito, mas apenas para cidadãos portugueses – mediante identificação.

"No mesmo prédio, a história da 1ª Demarcação do Douro é contada e também podemos provar os melhores vinhos nacionais e internacionais. Então posso afirmar que onde o vinho é rei, a comida é a companhia perfeita" Diz Naira Amorelli.

O espaço é amplo, moderno e muito elegante, ocupa cerca de três mil metros quadrados e está dividido em dois pisos. O Museu da 1ª Demarcação fica no primeiro, lado a lado com uma enorme e charmosa loja de vinhos e uma sala de provas e a Enoteca 17•56 fica no segundo piso.

O Museu da 1ª Demarcação do Douro fica na Alameda da Rua de Serpa Pinto, 44B – Vila Nova de Gaia – Portugal. O telefone de contato é o (+351) 222 448 501 e o endereço do site é museurealcompanhiavelha.pt.

Para saber mais sobre a Enoteca 17•56 – a convergência entre vinho, gastronomia e história, basta acessar embarquenaviagem.com/2019/01/24/enoteca-17•56-portugal-porto e conferir a matéria.

