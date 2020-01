Portal Estágio BR divulga vagas de estágio em diversas empresas e dá dicas para ingressar no mercado de trabalho

CURITIBA, Brasil, 15 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Os empregadores no mercado de trabalho atual dependem muito de currículos que ilustrem um histórico de trabalho relevante, seja de estágios, trabalho voluntário ou experiência profissional real.

Um histórico prático de trabalho tem um significado importante ao tentar entrar no mercado de trabalho. É tudo sobre competição. Não apenas as empresas estão competindo entre si por uma vantagem competitiva, mas as pessoas também estão competindo para conquistar essa posição cobiçada em uma empresa. Até o seu colega que se formou com você na faculdade se tornou seu concorrente.

Tome um momento e pense sobre isso. Se você deseja ganhar experiência, trabalhar como estagiário é sem dúvida o plano de ação mais vantajoso.

Um estágio fornece experiência e exposição na vida real

Se você tiver a sorte de conseguir um estágio benéfico, isso pode ser notavelmente valioso para sua carreira. Um estágio permite que você obtenha exposição em primeira mão do trabalho no mundo real. Também permite que os alunos aproveitem as habilidades, conhecimentos e práticas teóricas que aprenderam na universidade.

Você pode adquirir uma quantidade infinita de educação em sua vida, no entanto, esse conhecimento nem sempre se traduz na vida profissional. O bom dos estágios é que eles ensinam jovens profissionais sobre os setores e empresas específicos nos quais estão interessados. Até a experiência de tentar algo novo é extremamente benéfica.

Muitas pessoas ficam presas nas rotinas, ficam na mesma cidade, frequentam as mesmas escolas ou se cercam das mesmas pessoas.

Fazer um estágio expõe você a novas pessoas em um ambiente mais controlado e estável. As experiências pelas quais passamos são o que nos molda. Seu estágio não apenas incentivará o desenvolvimento pessoal, mas também uma maior compreensão de si mesmo.

Conhecer a si mesmo é conhecer seus objetivos e como alcançá-los da melhor maneira.

É difícil encontrar esse nível de clareza, mas às vezes basta tentar alguém novo, fora da sua zona de conforto. Por exemplo, considere um aluno de Marketing de Negócios que decide fazer um estágio relacionado ao seu campo de estudo. Esse estágio lhes dará a chance de explorar como seria uma carreira em marketing comercial. Às vezes, a realidade não atende às expectativas. Nesse ponto, o aluno tem a chance de decidir se deseja continuar com sua carreira atual ou tentar outra coisa.

Networking - desenvolva sua rede profissional

Networking é uma troca de informações entre pessoas, com o objetivo final de estabelecer conhecidos e relacionamentos para avançar em sua carreira profissional.

Claro, você pode participar de um evento de networking sem fazer um estágio, mas estaria se limitando. Participar de um estágio permite que você estabeleça relacionamentos mais profundos do que normalmente conversaria com um estranho individualmente.

Os estágios oferecem oportunidades de transição para cargos em período integral. Embora não seja garantido, a maioria dos empregadores está sempre buscando agregar valor à sua organização.

Com um estágio, você tem a oportunidade de mostrar seus talentos, compromisso e valor para um possível empregador. Além disso, os empregadores estão mais inclinados a contratá-lo, uma vez que investiram tempo e dinheiro para treiná-lo.

Diante desses pontos, um estágio é mais do que crucial para sua futura carreira. Um estágio é o alicerce necessário para criar o caminho para uma carreira de sucesso.

Estágio BR é a ponte para o seu sucesso profissional

O portal Estágio BR oferece as melhores vagas disponíveis no mercado. São dezenas de oportunidades exclusivas que te colocarão dentro do mercado de trabalho.

No Banco de Currículos você irá fazer o seu cadastro totalmente grátis, escolhendo a área de atuação que mais se encaixa com seu perfil e escolhendo a cidade que gostaria de atuar. Depois de preenchido todas as informações e anexado o seu currículo, o próprio site se encarregará de identificar uma agência de empregos próxima a sua região.

Caso você seja empresário e esteja em busca de estagiários, também é possível entrar em contato com o portal Estágio BR - www.estagiobr.com.br/contato - para analisar currículos disponíveis.

Além disso, o site oferece inúmeras notícias e atualizações informativas sobre vagas para serem preenchidas.

Não deixe que a localização o impeça de se internar em uma organização que possa abrir portas profissionais para você no futuro. Se você encontrar uma valiosa oportunidade de estágio, aproveite-a.

