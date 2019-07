Portal Melhor Carro dá dicas de conservação de veículos

CURITIBA, Brasil, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Ter um carro é o sonho de muitas pessoas. Mas, a rotina com essa máquina não se resume apenas em entrar no carro e dirigir. Ter um carro exige responsabilidade, tempo e principalmente cuidados. Pessoas que usam o carro de forma certa e tenham um bom cuidado com ele, pode manter sua aparência nova por muito tempo. E isso não é tão difícil assim. Algumas medidas tomadas podem facilitar o andamento desse processo, até que se torne um hábito diário e prazeroso. O portal Melhor Carro reúne abaixo algumas dicas para conservar seu veículo.

Não extrapole a capacidade de peso suportado pelo carro

Essa é uma dica que quase não se vê tratando de conservação de carro e é algo extremamente importante. Quando não nos atentamos a isso, cometemos o erro de forma frequente e sem perceber. E o que pode acontecer, é que o carro vai ficando com a suspensão ruim. Isso pode afetar outras peças importantes do carro. Respeite o peso máximo de carga que ele possa carregar.

Cuide da bateria do seu carro

A bateria do carro é uma peça muito importante para o bom funcionamento de veículo. Ela requer cuidados e avaliação periodicamente. Um carro com uma bateria arriada não funciona e só traz dor de cabeça. Então ao primeiro sinal de problemas nessa parte, é bom verificar o que de fato está acontecendo.

Tenha cuidado com a lataria do carro

Umas das coisas que denuncia se um carro é bem cuidado ou não é a sua lataria. Um carro cheio de arranhões não é bonito de se ver. O ideal é não deixar que o carro chegue nesse nível e caso ele tenha algum arranhão, é bom providenciar a pintura das mesmas. Hoje em dia existem produtos que facilitam esse processo e podem ser usadas pelo dono do carro.

Cuide dos estofados do carro

Os bancos dos carros precisam de atenção periodicamente. Somente dessa forma eles podem ficar conservados por longas datas. A primeira ação a ser feita é manter a higiene dessa parte do carro, pois um banco sujo e com mau cheiro não é legal. Ter cuidado para que ele não rasgue e manche também faz parte do cuidado. É bom fazer uma limpeza especial com aspirador e lavagem a seco de 2 em 2 meses e assim ele fica cheiroso e com cara de novo.

Tenha cuidado ao passar por quebra molas e buracos

Muitos motoristas não têm cuidado ao dirigir, e são esses que sempre passam por cima de quebra molas e buracos em uma velocidade errada. Se essa atitude acontecer com frequência, é possível que o carro tenha perda de peças e avarias. Um dos problemas mais comuns por essa atitude é danificar o carburador. Fique atento a isso.

Abasteça seu carro com gasolina de qualidade

Outra razão para danificar a parte interna de um carro é o uso de gasolina de péssima qualidade. A famosa frase "o barato sai caro" funciona nesse exemplo. Esse tipo de preocupação vai ajudar a manter o funcionamento do seu carro como se fosse novo, pois um carro com motor danificado se acaba e só traz gastos.

Proteja o carro da chuva e da exposição ao sol

Um carro que fica exposto a sol e chuva com frequência, vai ficar sim danificado. Isso pode acontecer até de vez em quando e em uma situação de emergência, mas não com frequência. O excesso de sol estraga a lataria, mancha e até mesmo danifica. Já a chuva pode trazer problemas sérios na parte interna, dando mau cheiro e até mofo. Usar uma capa é a melhor solução para quem não tem área coberta ou totalmente coberta.

Essas são as dicas para manter a boa aparência do seu carro por um bom tempo!

FONTE Portal Melhor Carro

