Portal Melhor Celular dá dicas de como proteger os dados do WhatsApp

CURITIBA, Brasil, 8 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Na atualidade, um dos meios de comunicação mais utilizados, senão o mais utilizado, é o famoso WhatsApp. Porém, todo cuidado com os dados pessoais é pouco, levando em conta a interferência de diversas linhas e hackers.

Neste artigo, o site Melhor Celular apresenta algumas dicas essenciais no sentido de manter a privacidade sobre os dados e conteúdos dos diálogos via WhatsApp.

Os especialistas afirmam que há possibilidade de manter os conteúdos dos chats de WhatsApp bem mais protegidos contra terceiros. Todo usuário poderá ocultar os conteúdos de seus chats por meio de um aplicativo que insere uma senha para acesso, descartando a função de notificações via pop-up, no sentido de que nenhuma pessoa mal intencionada acesse esses diálogos ou fotos compartilhadas.

Existe uma lista que apresenta alternativas de proteção de dados de chats via WhatsApp:

1 - as Notificações: o aplicativo WhatsApp proporciona aos usuários a chance de fazer adicionar notificações sobre a tela bloqueada, de modo a poderem ler todas as mensagens recebidas sem necessitar inserir uma senha.

Se o usuário não simpatiza com esse recurso, levando em conta que algum curioso possa interferir e espiar, será possível desativar esse modo de notificação. Assim, o usuário só poderá visualizar as mensagens após desbloquear seu aparelho, via senha. Existe um tutorial que ensina o procedimento de ativação desse recurso, que se dará a partir da seleção da função "sem pop-up".

Será possível desabilitar o conjunto total das notificações presentes em todos os grupos, se for necessário. Selecionar o grupo mais seguro para notificações é o segredo.

2 – como ocultar os conteúdos de chat?

É possível fazer isso e de modo muito simples. No próprio aplicativo WhatsApp existe a função de arquivamento de histórico de chats, de modo que os diálogos registrados serão ocultados da tela de mensagens. Nenhum usuário precisa temer que as mensagens arquivadas acabem por ser deletadas, automaticamente. Para trazer esse histórico de conteúdos registrados à tela de mensagens, basta acionar a relação dos recados arquivados. Assim, todas as conversas registradas poderão ser mobilizadas para arquivos seguros, e sacadas para a tela, novamente, conforme a necessidade do usuário.

3 – sobre a privacidade: o aplicativo WhatsApp permite que o usuário possa ocultar, também, os seguintes dados estatísticos: o último registro online que apresenta a data e a hora de acesso finalizado; a foto de perfil, e demais dados. Todas essas informações poderão ser ocultadas por meio de desativação. O bloqueio de certos contatos inconvenientes também é uma solução. Outro modo de cuidar da privacidade está em desligar a confirmação para leitura de recados, por meio daqueles dois traços azuis.

4 – como salvar as imagens e os vídeos no aparelho celular?

Simples: todas as imagens e vídeos recebidos dos contatos e dos grupos não estão sempre seguras só em armazenamento na galeria de imagens do aparelho smartphone. Portanto, o procedimento é o seguinte: todos os vídeos e fotos poderão ser armazenados automaticamente, a partir de alguns ajustes sobre as configurações, de modo a manter todo esse conteúdo salvo na própria tela do celular e não no arquivo, que pode ser invadido.

