Portal Meu Novo Celular dá dicas de como recuperar arquivos deletados do celular

CURITIBA, Brasil, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Na atualidade os aparelhos smartphones estão munidos das melhores câmeras portáteis possíveis de se encontrar no universo dos celulares. As lentes estão entre os dispositivos mais utilizados pelos consumidores de celulares, tanto para registrar fotos como para registrar vídeos.

Por ser portátil e de fácil acesso, já que basta pressionar o "power" do aparelho smartphone, as fotos e os vídeos são efetuados à exaustão, e todos os momentos podem ser registrados com amigos, com a família, em passeios e outros eventos, sobretudo, para as famosas selfies.

Além disso, ninguém precisa ser especialista em fotografia, dado que os recursos das câmeras de celulares fazem todo o trabalho de aperfeiçoamento, automaticamente.

Porém, quando a quantidade de fotos e vídeos começa a exceder o espaço disponível para armazenamento no aparelho, a solução é deletar muitos desses arquivos e imagens. Existe a opção de se passar esses arquivos para um PC, porém, nem sempre as pessoas estão carregando um notebook, com cabo para transferir dados, para todo lugar aonde vão.

Muitos modelos de smartphones operam como verdadeiros computadores, de modo que salvam os arquivos e fotos deletadas, que permanecem como uma espécie de resíduos, por um período de tempo determinado, dentro de uma pasta que é própria para essa finalidade. Em caso de o consumidor desejar ter novamente essas fotos deletadas, terá toda chance de recuperar alguns arquivos residuais, que vão sendo excluídos definitivamente aos poucos.

Entretanto, se o aparelho smartphone não estiver provido desse dispositivo, todos os arquivos serão permanentemente perdidos.

Mas, alguns especialistas explicam que isso é mais teoria que prática. Existem diversos tipos de ferramentas que podem auxiliar nesse resgate de fotos e vídeos excluídos, aparentemente, permanentemente.

Confira como recuperar esses arquivos e fotos deletadas com as dicas fornecidas pelo portal Meu Novo Celular.

A – o sistema Google Fotos pode solucionar esse problema: este dispositivo permite que se abra mais espaço na memória interna do aparelho, dispensando a decisão de excluir fotos ou vídeos.

Este é um tipo de aplicativo para o armazenamento nas chamadas nuvens, as quais podem ser sincronizadas com o smartphone. Deste modo, todos os backups regulares poderão ser realizados, e todos os arquivos de fotos permanecem salvos na nuvem (Cloud). Se desejar acessar todos esses arquivos, basta utilizar este aplicativo ou a conta pessoal do Google por meio de qualquer dispositivo que opere via internet.

B – os chamados Softwares para Windows auxiliam e proporcionam a recuperação de fotos já excluídas do Android. Este recurso ajuda de modo muito eficiente o resgate de arquivos de imagens do aparelho celular, operando a transferência desses arquivos deletados para um PC ou Laptop. O programa mais recomendado, nesse caso, é o chamado Recovery Android. Será necessário apenas efetuar o download e dar autorização para a execução deste software.

Outros aplicativos podem ser utilizados para a recuperação de fotos já excluídas do Android. Os arquivos de imagens ou vídeos, sejam excluídos deliberadamente ou apenas por acidente, poderão ser recuperados por meio desses dispositivos citados. O recurso chamado smartphone Android auxilia nessa tarefa, por meio dos aplicativos existentes próprios para esse tipo de operação. Mas, nem sempre se encontram todos os arquivos de imagens deletados.

Observação importante:

De todos os recursos acima citados, nem sempre há um sucesso absoluto na recuperação dos arquivos de fotos e vídeos deletados, dado que esses dispositivos fazem um trabalho dentro das possibilidades e de suas limitações. Arquivos muito velhos ou já corrompidos nãos serão detectados ou reconhecidos. Mesmo que sejam reconhecidos, podem não ser transportados por lhes faltar as caraterísticas básicas, perdidas no tempo, e nem todos os arquivos recuperados podem ser abertos com a mesma qualidade de resolução anterior.

Para mais informações acesse o site https://www.meunovocelular.com.br e fique por dentro de várias dicas sobre smartphones e aplicativos, além das últimas notícias sobre lançamentos e novidades de aparelhos.

FONTE Portal Meu Novo Celular

https://www.meunovocelular.com.br



