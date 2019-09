Portal Meu Novo Celular ensina como usar duas contas do WhatsApp no mesmo celular

CURITIBA, Brasil, 11 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Hoje em dia, as pessoas contam com os mais diferentes recursos para se comunicar. Uma vez que em todas as redes sociais existem espaços para a interação entre dois ou mais indivíduos e, além disso, existem aplicativos específicos para troca de mensagens, ligações de áudio e de vídeo. No caso das plataformas específicas de comunicação, a mais conhecida é o WhatsApp. O app é muito versátil e conta com muitos recursos próprios, e outras funções que podem ser ativadas por meio de outros softwares. No texto de hoje, vamos falar sobre a possibilidade de utilizar duas contas no WhastApp por meio de um único número de telefone. Esse serviço pode ser um facilitador para um grande número de pessoas. Veja as dicas do portal Meu Novo Celular.

O segredo para usar duas contas distintas no aplicativo WhatsApp

Você que tem um smartphone sabe da importância do WhatsApp. Prova disso, é que cada vez mais indivíduos baixam o app em seus dispositivos móveis para diferentes finalidades, como a pessoal e a também para fins comerciais. O que muitos adeptos desse programa não sabem é que por meio do uso de apenas um telefone celular é possível ter mais de uma conta no Whats. Tanto que é mais comum que as pessoas tenham dois smartphones e tenham um número de trabalho e outro particular.

A ideia desse texto é fazer com que os indivíduos que precisem ter dois "perfis" no Whats saibam como realizar tal operação. Para isso, basta que eles prestem atenção no seguinte passo a passo:

- Primeiro passo: inicialmente, é necessário explicar que não é diretamente o WhatsApp que tem uma "botão" que pode ser habilitado para que tal função seja ativada. Mas, antes de explicar o procedimento em si é importante ressaltar três pontos. O primeiro é que a pessoa interessada em ter duas contas no app de comunicação, necessita ter um celular com memória disponível. O segundo é que o celular permita a utilização de dois chips.

Já o terceiro ponto se refere a realizar um procedimento para armazenar informações ou conversas que estão no aplicativo, ou seja, fazer um backup para evitar eventuais perdas de dados no momento da criação das duas contas. Para salvar as trocas de mensagens, o usuário deve abrir o Whats e clicar naqueles três pontinhos verticais no alto da página.

E, depois, deve clicar no último dos itens que é o de "Configurações". A página vai ser atualizada e você deve clicar em "Conversas. Backup, histórico, papel de parede". Por fim, o dono do telefone deve clicar em "Backup de conversas" e confirmar a ação clicando no retângulo verde. As mensagens vão ficar guardadas na memória do telefone e também no armazenamento por meio das nuvens.

- Segundo passo: essa etapa é de fato começar a criação de um segundo "perfil". Para isso, abra a loja de aplicativos do seu celular. Lembrando que para modelos Android é a Play Store e para os de iOS é a Apple Store. Bom você ter notado que será preciso baixar um app, por isso, foi mencionada a importância de ter espaço no telefone.

Na parte de busca da loja online, pesquise por "duas contas no WhatsApp". A loja vai lhe oferecer diferentes apps, um dos mais recomendados para a criação das contas é o "Dual Space - Contas múltiplas e aplicação paralela". Muitas pessoas também optaram pelo "Parallel Space - Várias Contas" ou o "WhatsApp Business".

- Terceiro passo: neste texto vamos tratar especificamente do "Dual Space – Contas múltiplas e aplicação paralela". Ao selecionar esse app, clique no retângulo verde escrito "Instalar" para iniciar o processo de download. Após algum tempo, o app vai estar na tela inicial do seu celular. Ao abrir o programa, você precisa assinalar qual aplicativo deseja duplicar.

Um fato interessante que não é apenas com o WhatsApp que se pode criar mais de uma conta. Uma dica é realizar tal tarefa com um aplicativo de cada vez para evitar possíveis erros. Ao escolher o Whats, você vai precisar configurar o app de acordo com o segundo número do chip que você tem. Pronto, logo em seguida você vai continuar usando a sua conta usual do WhatsApp e também a outra criada pelo app.

Para conferir mais dicas e informações sobre o mundo tecnológico, acesse o site https://www.meunovocelular.com.br e fique por dentro das últimas novidades sobre smartphones e suas tecnologias, além de dicas, fichas técnicas e especificações dos mais variados modelos.

FONTE Portal Meu Novo Celular

