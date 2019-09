Portal Preço Motos traz dicas das Melhores Motos para Iniciantes

CURITIBA, Brasil, 5 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Pilotar uma moto não é tão fácil quanto parece. Esse tipo de veículo exige atenção diferenciada, devido à vulnerabilidade a que se expõe a pessoa que está montada sobre as duas rodas.

Toda pessoa que deseja adquirir uma motocicleta, pela primeira vez, precisa analisar alguns pequenos detalhes essenciais, antes de tomar a decisão final.

Em primeiro lugar, é importante saber que existem muitos modelos no mercado, mas, nem todos são recomendáveis para os iniciantes. Outro detalhe é o valor, ou seja, o preço no mercado e as condições do consumidor; a estrutura básica de uma moto; o equipamento de segurança; a manutenção e o seguro. O principiante na utilização de moto precisa cuidar, em primeiro lugar, de sua própria segurança e da segurança do próximo, em segundo, de seu patrimônio, levando em conta que o veículo de duas rodas está sempre muito exposto.

Nesse artigo, o portal Preço Motos listou sete modelos de motos dentro de um excelente padrão de custo-benefício, consideradas entre as mais ideais para quem está adquirindo pela primeira vez.

A – A Honda PCX 150. Trata-se do Scooter mais bem-sucedido no mundo. Distingue-se dos demais pelo design muito mais agressivo e avançado. O valor na tabela FIPE é de 10.757 reais. Capacidade de cilindradas em 149,3 CC; o tanque comporta até 8 litros. Seu consumo médio está entre 25 a 30 km por litro de combustível.

B – A Dafra Citycom 300i S. este tipo de Scooter está munido de maior capacidade de encarar diversos tipos de pavimentação irregular, dispondo de rodas com aro raio 16 polegadas, além de pneus bem mais largos. Valor de tabela FIPE é de 17.173 reais. Capacidade de cilindradas em 263,7 CC. O seu tanque comporta até 10 litros de combustível. Registro de consumo por km, em litro, é de 22 a 26.

C – A Honda Biz 110i. Esta é uma das mais populares, muito cobiçada por estar munida de eficiente e robusta mecânica. O valor na tabela FIPE está em 7.724 reais. Capacidade de cilindradas em 97,1 CC. O tanque tem capacidade para 5,5 litros de combustível. Consumo regular por km em litros é de 55 a 60.

D – A Honda CG 125i Fan. Está entre as mais populares vendidas no Brasil. O valor na tabela FIPE é de 7.245 reais. Capacidade de cilindradas em 124,7 CC. O tanque tem capacidade para 15,1 litros de combustível. Consumo regular por Km em litros é de 40 a 50.

E – A Yamaha XTZ 250 Ténéré. Esta é a japonesa mais cobiçada pelas pessoas que desejam um rodar mais suave. A Ténéré está entre as mais refinadas e confortáveis. O valor na tabela FIPE é de 15.069 reais. Capacidade de cilindradas em 250 CC. O tanque tem capacidade para 16 litros de combustível. Consumo regular por Km em litros é de 30 a 35.

F – A Dafra Horizon 250. Está entre as mais eficientes, práticas e de menor porte no mercado. Mais barata e, por conseguinte, mais popular. Valor na tabela FIPE está em 7.789 reais. A capacidade de cilindradas é de 250 CC. O tanque tem capacidade para 17,5 litros de combustível. Consumo regular por Km em litros é 30.

G – A Kawasaki Ninja 300. Este é um modelo ideal para as pessoas que desejam ou mesmo necessitam relaxar quando enveredam por alguma estrada muito tortuosa. O valor na tabela FIPE é de 20.481 reais. Capacidade de cilindradas em 296 CC. O tanque tem capacidade para17 litros de combustível. O consumo regular por Km em litros é de 22 a 25.

Mais informações, no site https://www.precomotos.com , que é especializado em motos, trazendo informações completas sobre os mais novos lançamentos, suas fichas técnicas, características, preços, dicas e cuidados para ter com as motos.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Preço Motos

Related Links

https://www.precomotos.com



SOURCE Preço Motos