Portal Signos do Zodíaco reúne os melhores artigos da internet sobre Signos, Astrologia e Simpatias

CURITIBA, Brasil, 6 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Apaixonados por astrologia, sempre buscam informações sobre o seu signo. Seja a previsão do dia ou também o horóscopo semanal e mensal, é preciso ter uma fonte confiável para acessar esse tipo de conteúdo.

Se você quer descobrir o que vai acontecer com você nos próximos dias ou ainda quais as principais características do seu signo, uma boa alternativa é o portal eletrônico Signos do Zodíaco, que está disponível no link: www.signosdozodiaco.com.

O Signos do Zodíaco reúne os melhores artigos da internet, artigos estes produzidos por redatores comprometidos com a qualidade da informação e interessados em oferecer sempre o melhor material para os leitores.

O portal eletrônico conta com um visual bastante receptivo, o que colabora com a navegação do internauta. No cabeçalho, por exemplo, está localizada uma guia com as diversas subcategorias do site:

Astrologia

Signos

Zodíaco

Características

Horóscopo

Compatibilidade amorosa

Simpatias

As subcategorias facilitam o leitor encontrar as matérias do seu nicho de interesse, contudo, também é possível encontrar uma ou mais matérias específicas realizando uma busca dentro do próprio site.

Para isso, basta escrever algumas palavras-chave referentes ao tema que deseja se informar no campo de busca do site, que também está localizado no cabeçalho, logo depois da guia com as subcategorias aqui citadas.

Depois de escrever as palavras-chave, clique no pequeno ícone de lupa ou então no botão "Enter" do teclado para iniciar a busca pelas matérias relacionadas. Então, se você é do signo de Áries, por exemplo, e quer saber a previsão do mês, escreva no campo de busca: "previsão + Áries". O mesmo vale para outros signos ou outras informações.

Isso porque, como você pode perceber, o Signos do Zodíaco também disponibiliza uma subcategoria chamada "Simpatias". Nesse caso, o internauta que tem vontade de promover uma simpatia para as mais diversas finalidades, pode encontrar a melhor sugestão nesta guia.

Se você está em busca de uma simpatia para arrumar um emprego, encontrar a alma gêmea ou afastar a negatividade, pode tanto clicar na subcategoria "Simpatias", quanto fazer uma pesquisa no campo de busca.

Outro destaque do portal eletrônico Signos do Zodíaco é a guia "Características", em que é possível encontrar todas as características e especificidades de cada signo. Ou seja, você pode entender melhor a sua personalidade de acordo com o seu signo solar ou signo ascendente e também conhecer as pedras, cores, planetas regentes, entre outras informações particulares de cada um dos doze signos do zodíaco.

Mas e se você não souber qual o seu signo? Não tem problema! A seguir vamos listar os doze signos do zodíaco e também a data inicial e final de cada um deles. Para complementar, vamos informar os signos de acordo com os seus elementos.

Observe qual signo enquadra a sua data de nascimento e, depois, acesse o www.signosdozodiaco.com para obter mais informações sobre seu signo.

Signos do elemento Fogo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Signos do elemento Terra:

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Signos do elemento Ar:

Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Aquário: 21 de janeiro a 18 de fevereiro

Signos do elemento Água:

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Peixes: 19 de fevereiro a 20 de março

E você? Já conhecia o portal eletrônico Signos do Zodíaco (www.signosdozodiaco.com)? Se você gostou da nossa dica, compartilhe este artigo com os amigos e familiares que também adoram saber mais sobre horóscopo!

FONTE Signos do Zodíaco

