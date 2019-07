Portal Vaga Work fornece dicas para se sair bem em entrevistas de emprego

CURITIBA, Brasil, 4 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A maioria das pessoas que estão em busca de um emprego teme muito a hora da entrevista. Pois realmente ela é essencial para se decidir a contratação de um candidato. Não existem fórmulas mágicas para que a entrevista seja perfeita, mas há muitas dicas, que se usadas, tornam a contratação bem mais simples.

Normalmente, a entrevista de emprego é a última etapa para se contratar o candidato. Por isso, todos que chegam nessa fase se sentem inseguros. Nessa fase, analisa-se de forma objetiva vários pontos do entrevistado. É necessário ter calma para não perder a vaga por detalhes insignificantes. Visando auxiliar nesse processo, o portal Vaga Work reuniu as melhores dicas a serem usadas em uma entrevista de emprego.

Não se atrase para a entrevista

Um dos principais erros cometidos por muitos candidatos, é chegar atrasado à entrevista. Isso prejudica muito a postura do possível funcionário da empresa. Para quem não tenha chance de acontecer imprevistos que acarretem em um atraso, o ideal é sair de casa com antecedência. É melhor chegar adiantado do que atrasado. É bom contar com imprevistos com transportes e estrada. Então, o ideal é sair de casa 1 hora antes do que o normal. Se for tempo chuvoso ou horário de grande fluxo de trânsito, o ideal é sair 2 horas antes.

Tente manter seu emocional

Muitos candidatos ficam totalmente desestabilizados na hora da entrevista, e isso acarreta muitos problemas como: Respostas sem sentido, insegurança ao falar e olhar para o entrevistador, não passar segurança nas respostas e muito mais. Tente pensar na entrevista como algo natural da vida, que são apenas perguntas que precisam de respostas sinceras. É muito simples.

Faça uma breve pesquisa sobre a empresa que vai te entrevistar

É coerente saber informações básicas sobre a empresa que você pode fazer parte. Isso demonstra que você tem interesse e procurou saber da mesma. É muito comum ter perguntas relacionadas a isso em uma entrevista. E caso não saiba responder, seja honesto. Nunca minta, pois fica feio demais para o candidato.

Não use gírias e linguajar muito despojado

Muitos candidatos jovens gostam de usar gírias no seu dia. Esse é um erro que pode acabar com as chances de contratação de um candidato. Mesmo que ele possua um ótimo currículo profissional. Para quem tem o costume de falar assim, é necessário ter cuidado redobrado na hora de responder às perguntas.

Cuidado com a roupa escolhida para ir à entrevista

Uma entrevista de emprego não é um evento. Só que muitas pessoas não se dão conta disso. Arrumar-se de forma alinhada é muito bacana, mas o excesso pode causar um pouco de incômodo ao entrevistador. Então, o ideal é não exagerar na escolha da roupa usada, acessórios e até mesmo ao perfume. Tente escolher um traje de esporte fino e cuidar da aparência do cabelo e das unhas.

Demonstre interesse pela vaga

Demonstrar interesse pela vaga de emprego não é errado e existem diferentes formas para isso. O candidato pode dizer que a vaga tem exatamente o seu perfil e citar alguns dos seus pontos fortes como: atenção, capricho, postura, concentração, organização entre outros. A empresa gosta de candidatos que são ousados nesse sentido. Mas vale lembrar, que essas informações devem ser passadas na hora certa.

Olhe sempre nos olhos do entrevistador

Muitas empresas estão em busca de candidatos que realmente sejam sinceros. Que não se mostrem amedrontados (principalmente na hora da entrevista). Olhar nos olhos mostra autoconfiança e isso é raro hoje em dia. Tente não desviar o olhar para as paredes ou para chão e tenha postura ao se sentar também.

Em uma entrevista de emprego são avaliados muitos pontos dos candidatos, os principais foram citados aqui. Siga essas dicas e suas chances vão aumentar!

