Portfólio de Produtos da Thermo Fisher Scientific permite maior atividade de rendimento e eficiência

"Projetamos esse portfólio de instrumentos de GC/GC-MS pensando na experiência do consumidor, reunindo suas opiniões durante todo o processo de desenvolvimento", diz Fabrizio Moltoni, vice-presidente e gerente geral, de tecnologias analíticas aplicadas, cromatografia e espectrometria de massa, Thermo Fisher Scientific. "Nosso portfólio está sempre evoluindo para ajudar nossos consumidores a superar novos desafios, simplificar operações, permitir conformidade fácil e reduzir o desperdício. Esses novos instrumentos concretizam os esforços, ajudando os laboratórios a evitar o tempo de inatividade não planejado e facilitando a adoção com uma tecnologia intuitiva".

Katie Banaszewski, diretora de qualidade, Now Foods, diz: "Gostamos de trabalhar com a Thermo Fisher Scientific, pois eles escutam a opinião dos consumidores e implementam soluções para as nossas necessidades em seus produtos. Nós testamos o GC-MS/MS Triplo Quadrupolo TSQ 9610 com GC Trace 1610 e coletor de amostras automático AI/AS. Esse é um sistema muito robusto e de alta sensibilidade que é fácil de operar e manter, fazendo com que seja ideal para laboratórios de alto rendimento. Nós consideramos os instrumentos da Thermo Fisher os sistemas mais avançados e robustos, mas acima de tudo, eles oferecem serviços, conhecimento técnico e suporte superiores", explica a executiva.

Os recursos dos novos instrumentos de GC/GC-MS Thermo Scientific aumentam o tempo de atividade e a facilidade de uso, e incluem:

Modularidade de GC exclusiva e tecnologias NeverVent que permitem um maior tempo de atividade do instrumento ao acelerar as operações de manutenção por meio dos módulos de injetores e detectores que podem ser trocados pelos usuários e da capacidade de remover a fonte de íons, filamentos e coluna analítica de MS sem quebrar o vácuo

Tela sensível ao toque multifunção e de alta resolução mais ampla, conexão da coluna livre de ferramentas

Forno de GC com luz e compartimento para seringa do coletor automático de amostras

Suporte de vídeos informativos diretamente na tela sensível ao toque do GC para rápida familiarização e adoção

Sensibilidade consistente e faixa dinâmica linear estendida do novo detector de MS que permitem a consolidação de métodos para um rendimento maximizado de amostras, uma necessidade essencial para laboratórios analíticos que realizam alto volume de testes

Para saber mais sobre os novos produtos no portfólio de GC e GC-MS, assista à gravação do Pico de Inovação: "Esteja à frente com a nova tecnologia de GC e GCMS" da Thermo Fisher Scientific, que aconteceu no dia 08 de março de 2022.

Sobre a Thermo Fisher Scientific

A Thermo Fisher Scientific é líder mundial em produtos e soluções científicas, com receita anual acima de US$ 40 bilhões, cerca de 100 mil funcionários e investe mais de US$ 1,4 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento. No Brasil, são mais de 500 funcionários, trabalhando desde a operação até o atendimento ao cliente, reforçando o enfoque científico da empresa. Sua missão é capacitar os clientes a tornarem o mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro, acelerando a pesquisa em ciências da vida, resolvendo desafios analíticos complexos, melhorando os diagnósticos dos pacientes e aumentando a produtividade dos laboratórios. Para mais informações, visite www.thermofisher.com.

