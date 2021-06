Porto de Livre Comércio de Hainan: foco de investimentos traz USD 35,06 bilhões

Em 1º de junho de 2020, o governo chinês emitiu um plano diretor para o PLC de Hainan, que se concentrou em facilitar o investimento de livre comércio, estabelecer um sistema de políticas adequadas para um porto de livre comércio de alto nível e criar uma área de administração alfandegária especial e influente internacionalmente.

No ano seguinte à publicação do plano diretor, 791 projetos começaram em Hainan, com um investimento total de 223,48 bilhões de yuans (cerca de USD 35,06 bilhões).

No primeiro trimestre de 2021, Hainan alcançou um PIB regional de 139,6 bilhões de yuans (cerca de US$ 21,9 bilhões), um aumento de 19,8% em relação ao ano anterior, a segunda maior taxa de crescimento de qualquer província chinesa.

Várias políticas importantes foram implementadas no PLC, incluindo um imposto de renda de 15% tanto para indivíduos com experiência de alto nível e trabalhando sob demanda em Hainan quanto para empresas qualificadas registradas em Hainan em determinados setores, tarifa zero em matérias-primas importadas listadas, tarifa zero em veículos e iates importados listados e uma lista negativa para tarifa zero sobre equipamentos de fabricação para uso na produção interna.

No final de 2020, um total de 45.940 empresas haviam sido abertas em importantes parques industriais em nível de província de Hainan , aumentando o número total de empresas em 74,5%. Os 11 principais parques industriais do porto de livre comércio de Hainan abrigavam um total de 38.899 empresas, um aumento de 89,8%.

Em 1º de maio de 2018, Hainan implementou uma política que permite a cidadãos de 59 países entrarem sem visto. No primeiro trimestre de 2021, 419 empresas de investimento estrangeiro foram instaladas em Hainan, um aumento de 525,37% em relação ao ano anterior. O uso real de fundos de investimento estrangeiro totalizou USD 555,8 milhões, um aumento de 432,98% em relação aos números do ano anterior, e Hainan viu se estabelecerem na província novas empresas de investimento estrangeiro de 66 países e regiões.

Como o maior porto de livre comércio do mundo, bem como uma ilha de turismo internacional repleta de romance tropical, Hainan tinha atraído 232.000 indivíduos talentosos até 12 de abril de 2021 e está se transformando em um dos novos melhores lugares para investimentos no planeta, bem como um novo lar para jovens de perto e de longe.

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)

