Portobello Shop é reconhecida com três prêmios no Top de Marketing e Vendas 2020 ADVB/SC com o lançamento das Lastras Portobello

A Portobello Shop foi campeã nas categorias Comunicação, com o case Evento virtual de lançamento Mostra Unlimited Portobello 2020 , e Varejo, com o case Lançamento Lastras Portobello nas lojas Portobello Shop . Também foi a vencedora da noite com o prêmio "Top One", por ter conquistado a maior nota entre os ganhadores com o case Evento virtual de lançamento Mostra Unlimited Portobello 2020.

Foram 26 organizações premiadas na edição 2020. Os cases se dividem em seis categorias: Comunicação, Indústria, Micro e Pequena Empresa, Serviços, Tecnologia e Varejo e foram avaliados por uma comissão composta por professores da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). A premiação aconteceu na terça-feira, 8 de dezembro, em formato híbrido, em Florianópolis.

Case Lançamento Lastras Portobello nas lojas Portobello Shop

Categoria Varejo

As lastras, superfícies gigantes em porcelanato, representam a evolução tecnológica do setor cerâmico, com produtos maiores e mais finos, oferecendo possibilidades ilimitadas para revestir, mobiliar e decorar. A Portobello, que já comercializava nas suas 140 lojas Portobello Shop os maiores formatos disponíveis no mercado, se consagrou, em junho de 2019, ao inaugurar a primeira fábrica no país com capacidade de produzir lastras de 1,80 por 3,60 metros.

Além do desafio industrial, o lançamento se mostrava um desafio comercial para as lojas Portobello Shop de todo o Brasil. Foram planejadas várias etapas na implementação da venda de Lastras nas lojas Portobello Shop, desde a capacitação da equipe de vendas, novos serviços em loja até a entrega final para o cliente. Hoje os franqueados das lojas Portobello Shop têm à disposição de seus clientes um portfólio com superfícies extremamente versáteis, com ilimitadas formas de revestir, mobiliar e decorar que transitam entre projetos residenciais, corporativos e, até mesmo, urbanos.

Desde o lançamento oficial da novidade nas lojas Portobello Shop a venda de lastras vem crescendo com números expressivos: 124% da Venda na Ponta (VNP) nos últimos 6 meses e Ticket Médio de Lastras no período de janeiro a setembro desse ano 22,6% maior que os demais produtos do portfólio vendidos nas 140 lojas Portobello Shop.

Case Evento virtual de lançamento Mostra Unlimited Portobello 2020

Categoria Comunicação

No dia 14 de outubro de 2020 a Portobello inaugurou a Mostra UNLTD, em um dos maiores eventos de arquitetura do ano cem por cento digital, para apresentar as lastras da empresa ao mercado pelo olhar de grandes nomes da arquitetura e design, e marcar a chegada da coleção nas 140 lojas Portobello Shop de todo o país.

O case é assinado pela Portobello Shop em parceria com as agências Marqueterie, de Relações Públicas e Diferencial, de Live Marketing. Integrou esforços de marketing e comunicação com objetivo de impactar o público e alcançar a presença nacional e qualificada desejada no evento.

O evento de lançamento da Mostra UNLTD, que tinha inicialmente como meta a inscrição de 4 mil pessoas, contabilizou 8 mil inscrições e mais de 5 mil participantes únicos, um público certificador e formador de opinião composto por profissionais do setor de arquitetura, decoração e design. Durante o evento foram feitos quase 3 mil downloads de materiais, como o Ebook Lastras Portobello e Trend Book Portobello. Os participantes ficaram logados em média 88 minutos e trocaram mais 3.800 mensagens no chat da plataforma do evento, mostrando o forte engajamento.

A abertura da Mostra UNLTD Portobello contou ainda com uma produção de conteúdo altamente qualificado, dinâmico e interativo, participação de influenciadores da área, entrevista internacional, ativações e muito mais. Além de entrar em contato com os ambientes inspiradores projetados por grandes referências do mercado, os participantes puderam conhecer mais sobre o processo de fabricação e aplicação das Lastras. Tudo isso com transmissão ao vivo e gratuita para todo o Brasil, diretamente da fábrica Portobello.

