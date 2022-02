Portworx da Pure Storage em parceria com a AWS para Kubernetes

SAO PAULO, 21 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Pure Storage, pioneira em armazenamento como serviço, anunciou hoje um contrato estratégico com a Amazon Web Services (AWS) para desenvolvimento de soluções e programas de habilitação para as soluções Portworx da Pure para ajudar as empresas a levar cargas de trabalho de Kubernetes para a produção.

O Gartner prevê que até 2025, mais de 85% das organizações globais executarão aplicativos em contêineres na produção, em comparação com menos de 35% em 2019. O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) é um serviço gerenciado para executar e dimensionar o Kubernetes na AWS sem a necessidade de instalar, operar e manter um plano de controle ou nós no Kubernetes. À medida que a adoção de contêineres aumenta e mais aplicativos são implementados, as empresas buscam por mais opções para gerenciar dados stateful (são aqueles que podem ser usados mais de uma vez, como e-mails e serviços bancários online) e persistentes, associados aos aplicativos modernos.

A Portworx da Pure Storage pode trazer uma solução totalmente integrada aos clientes para armazenamento persistente, proteção de dados, recuperação de desastres, migrações de dados híbridas e entre regiões e gerenciamento de capacidade automatizado para aplicativos Kubernetes criados por desenvolvedores.

Portworx Enterprise vai direto ao coração do que os desenvolvedores e administradores do Kubernetes querem: os dados se comportam como um serviço de nuvem. Esses usuários desejam simplesmente solicitar armazenamento com base em seus requisitos (capacidade, nível de desempenho, de resiliência, de segurança e acesso, nível de proteção e muito mais) e permitir que a camada de gerenciamento de dados descubra todos os detalhes.

Portworx PX-Backup adiciona backup e recuperação de nível empresarial com apenas um clique para todos os aplicativos executados no Kubernetes, mesmo que sejam stateless, ou seja, cada transação é iniciada do zero e nenhuma referência ou informação sobre transações antigas são armazenadas.

Como parte do trabalho com a AWS, a Portworx também anunciou um Programa de Acesso Antecipado ao Portworx Backup as-a-Service (BaaS) na AWS. O Portworx BaaS apresenta um plano moderno de controle de proteção de dados para acelerar a implementação de recuperação de dados e apps, oferecendo velocidade e simplicidade aos proprietários para proteger os aplicativos Kubernetes. O Portworx BaaS é uma das muitas ofertas como um serviço que a empresa entregará aos clientes no futuro.

Este investimento estratégico de três anos é o passo mais recente na expansão do relacionamento entre a Pure Storage e a AWS, e fornecerá uma plataforma Kubernetes abrangente para clientes mútuos que movem aplicativos para produção.

"A Portworx e o Amazon EKS oferecem uma solução que funciona melhor em conjunto e aborda alguns dos maiores desafios que as empresas enfrentam ao levar aplicativos Kubernetes para a escala corporativa", diz Murli Thirumale, vice-presidente e gerente geral da Unidade de Negócios Nativos da Nuvem na Pure Storage. "Estamos entusiasmados com os resultados que vimos em muitos clientes que estão usando nossas soluções hoje e esperamos acelerar os aplicativos Kubernetes para uma base ainda maior como resultado do nosso relacionamento expandido com a AWS, incluindo nossa nova oferta de Portworx Backup as-a-Service na AWS."

"Conforme mais empresas adotam contêineres e Kubernetes para criar e modernizar aplicativos, as soluções que aceleram essa jornada para a nuvem criam um valor significativo", diz Deepak Singh, vice-presidente de Serviços de Computação da AWS. "Estamos empolgados em trabalhar com a Portworx para oferecer aos clientes outra opção de backup e gerenciamento de dados no Amazon EKS."

"Com o aumento na demanda por profissionais de saúde, precisávamos fornecer rapidamente novas ferramentas digitais que atendessem melhor nossos clientes, que contam conosco para atender mais de 30% dos funcionários médicos temporários nos Estados Unidos. Começamos migrando a maior parte da nossa infraestrutura de tecnologia na AWS e adotando o Kubernetes para desenvolver, testar e implementar novos aplicativos, mas precisávamos de uma camada de armazenamento que fosse tão flexível quanto os outros elementos de nossa pilha nativa da nuvem", explica Reed Glauser, diretor de Engenharia na CHG Healthcare. "A Portworx adicionou ao Amazon EKS os recursos que precisávamos, permitindo otimizar e automatizar nosso gerenciamento de armazenamento, criar novos clusters e migrar sem problemas, além de acelerar e simplificar significativamente nosso ciclo de vida de desenvolvimento em nuvem."

