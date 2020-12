Poseidon Principles : 15 institutions financières dévoilent l'alignement climatique de leurs portefeuilles de financement maritime

COPENHAGUE, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Dans un rapport sur le financement climatique, premier du genre, 15 signataires des Poseidon Principles ont révélé le score d'alignement climatique de leurs portefeuilles de financement maritime. Le rapport annuel de 2020 des Poseidon Principles montre que les portefeuilles de financement maritime de trois banques sont alignés sur les objectifs de décarbonation des Nations Unies tandis que les portefeuilles de 12 banques ne le sont pas. L'évaluation du climat offre aux banques un nouvel éclairage sur leurs décisions de prêt et leur permet de travailler avec leurs clients du secteur maritime pour atteindre les objectifs de la société.

Le financement de flottes internationales affirme son rôle de leader dans le financement mondial de la lutte contre le changement climatique. Annoncés en juin 2019, les Poseidon Principles devenus le premier accord sectoriel d'alignement sur le climat pour les institutions financières. Aujourd'hui, les signataires tiennent leur engagement et publient le Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2020 : le premier rapport sectoriel d'alignement sur le climat de ce type.

Les Poseidon Principles établissent un cadre mondial permettant d'évaluer quantitativement les portefeuilles de prêts des institutions financières et de divulguer s'ils sont conformes aux objectifs climatiques fixés par l'agence maritime des Nations unies, l'Organisation maritime internationale (OMI). La stratégie initiale de l'OMI en matière de GES prévoit que le transport maritime international doit réduire ses émissions annuelles totales de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport à celles de 2008 d'ici 2050, tout en s'efforçant de parvenir à des émissions nulles le plus tôt possible au cours de ce siècle.

« Ce rapport marque une étape importante pour le financement maritime mondial et pour l'ensemble des rapports sur le financement de l'action climatique. Je félicite mes collègues signataires pour leurs efforts précurseurs en vue d'être transparents et responsables de leur rôle dans la promotion d'un comportement responsable en matière d'environnement. J'encourage d'autres banques et organismes de crédit à l'exportation sérieux à se joindre à nous pour soutenir le commerce maritime mondial de manière durable », déclare Michael Parker, président, Transport, logistique et offshore, Citi, et président de Poseidon Principles Association.

L'évaluation du climat éclairera les décisions futures

Le Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2020 des Poseidon Principles comprend les rapports d'alignement sur le climat de 15 institutions financières : ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, BNP Paribas, Bpifrance Assurance Export, CIC, Citi, Crédit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DNB, Eksportkreditt Norge, ING, Nordea, Sparbanken Vest et Société Générale. Les institutions financières qui ont adhéré aux Poseidon Principles en 2020 ne sont pas tenues de faire rapport avant 2021.

L'évaluation du portefeuille s'appuie sur les données d'émissions de 2019 des clients du secteur du transport maritime, comparées à une trajectoire de décarbonation pour la même année. Elle montre que les portefeuilles de financement maritime de trois institutions financières sont alignés sur la stratégie initiale de l'OMI en matière des gaz à effet de serre, alors que les portefeuilles de 12 banques ne le sont pas. Plus important encore, le rapport comprend des commentaires d'institutions financières sur les principales conclusions de leur évaluation du climat, ainsi que des réflexions sur la manière dont elle influencera leurs activités commerciales et leurs prises de décision à l'avenir.

« Ce premier rapport d'évaluation climatique fournit aux institutions financières signataires une compréhension unique de l'empreinte climatique de nos portefeuilles de financement maritime. Tous les acteurs de l'industrie doivent collectivement relever le défi climatique. Les banques adhérant aux Poseidon Principles continueront à travailler de manière proactive avec leurs clients et d'autres parties prenantes importantes afin de façonner un meilleur avenir pour le transport maritime international et la société, » déclare Paul Taylor, directeur mondial du transport et de l'offshore, Société Générale, et vice-président de Poseidon Principles Association.

20 institutions financières ont adhéré aux Poseidon Principles. Ensemble, elles représentent plus de 150 milliards de dollars de prêts au transport maritime international, soit plus d'un tiers du portefeuille mondial de financement du transport maritime. Les principes ont été élaborés par des banques mondiales (Citi, Société Générale et DNB) en collaboration avec les principaux acteurs du secteur comme A.P. Møller Mærsk, Cargill, Euronav, Gram Car Carriers, Lloyd's Register, et Watson Farley & Williams, et avec le soutien d'experts du Global Maritime Forum, du Rocky Mountain Institute, de l'University College London Energy Institute, ainsi que de l'UMAS.

Pour en savoir plus consultez le Poseidon Principles Annual Disclosure Report 2020 ici .

Pour plus d'information, contactez le responsable de la communication, Torben Vemmelund, [email protected] , +45 2224 1446

