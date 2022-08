Posilujeme postavení mladých žen a uprchlíků po celém světě prostřednictvím oborů STEM a udržitelnosti

NEW YORK, 6. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Ženy a dívky se zájmem o další vzdělávání v oborech STEM se v této tradičně mužské doméně dlouhodobě potýkají s neuvěřitelnými překážkami. Nedávné události zároveň upozornily na prudce rostoucí skupinu 89,3 milionu uprchlíků, vysídlených osob a osob bez státní příslušnosti z celého světa. Téměř 27 % z nich jsou přitom ženy a dívky mladší osmnácti let. Mezinárodní vzdělávání – zejména virtuální výměny – se k řešení těchto problémů využívá jen zřídka, přestože může jít o účinný způsob rozšiřování příležitostí pro marginalizované skupiny.

Pomáháme mladým ženám vstoupit do světa STEM a udržitelnosti

AFS Intercultural Programs, globální nezisková organizace proslulá svými mezikulturními výměnami, realizuje programy pro mladé lidi v oblasti STEM s finanční podporou společnosti bp od roku 2011. V roce 2021 zahájily obě organizace ambiciózní pětiletou iniciativu, jejímž cílem je poskytnout pěti tisícům mladých lidí stipendia s důrazem na rozmanitost a inkluzi a se zvláštním zaměřením na podporu mladých žen. Program AFS Global STEM Accelerator spuštěný v červnu 2022 je virtuální výměnný program s plným stipendiem, jehož cílem je poskytnout 180 mladým ženám z celého světa přístup ke vzdělání v oblasti udržitelnosti, STEM (vědy, technologie, techniky a matematiky) a pozitivních společenských dopadů podnikání.

Rovný přístup ke vzdělání pro uprchlíky

Současná uprchlická krize se týká více než 89,3 milionu lidí z celého světa, včetně milionů vysídlených osob ze Sýrie, Venezuely, Súdánu a Myanmaru. Od února 2022 musely své domovy opustit také miliony Ukrajinců.

Okamžitá reakce veřejnosti na uprchlické krize se často zaměřuje na uspokojení naléhavých humanitárních potřeb. Základním lidským právem je však i vzdělání, které je mladým uprchlíkům často odpíráno. Obzvláště to platí pro mladé uprchlice. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) jde o kritickou součást každé mezinárodní pomoci uprchlíkům.

AFS (s podporou společnosti bp) proto zvýšila počet nabízených stipendií, aby mladým uprchlicím zajistila možnost účastnit se programu AFS Global STEM Accelerator. V duchu myšlenky, že pomoc je třeba poskytovat promyšleně, také spojila síly s mezinárodní nevládní organizací SPARK, která působí ve 14 regionech Blízkého východu, severní a subsaharské Afriky. Organizace SPARK buduje již více než 28 let možnosti pro mladé lidi, kteří chtějí znovu vybudovat svou budoucnost a poskytuje mládeži – zejména ženám a uprchlíkům – příležitosti ke studiu, práci a rozvoji vlastního podnikání v nestabilních komunitách.

„Vzdělávání pro globální občanství musí být přístupné všem. Velmi nás těší, že jsme mohli spolupracovat s bp a SPARK na zpřístupnění tohoto programu mladým lidem, kteří jsou z těchto příležitostí často vyloučeni, ale ve skutečnosti je potřebují nejvíce," říká prezident a generální ředitel AFS Daniel Obst.

Více než tisíc uchazeček ze 71 zemí

Do programu AFS Global STEM Accelerators bylo podáno 1 083 přihlášek ze 71 zemí – včetně žadatelek z Afghánistánu, Ukrajiny, Nigérie a syrských uprchlic v Turecku. Místa byla určena pro mladé ženy (ve věku 15-17,5 let) z celého světa, které chtějí do svých komunit přinést změnu. 20 % stipendií vyčlenila organizace AFS speciálně pro uprchlice a dívky z vysídlených populací – ať už z důvodu války, násilí nebo přírodní katastrofy.

Výsledných 180 stipendií udělených mladým ženám z 61 zemí odráží rozmanitost a inkluzi, o kterou program usiluje.

20 % příjemkyň se identifikuje jako uprchlice nebo členky vysídlených komunit.

82 % příjemkyň se hlásí k jinému než bílému etniku.

51 % příjemkyň pochází z nízkopříjmových domácností.

10 % z nich bude prvním členem rodiny, který dokončí střední školu.

AFS a bp si uvědomují, že přístup k technologiím a internetovému připojení je v různých oblastech světa nerovný, a jsou připraveny tyto potřeby podporovat.

Sledovat, jak velký zájem tyto skvělé mladé ženy projevují, je prostě úžasné," říká výkonná viceprezidentka pro lidské zdroje a firemní kulturu ve společnosti bp Kerry Dryburghová. „Se svým odhodláním dosáhnout změn a dovednostmi, které si osvojí, jsou to budoucí hybatelky změn, vůdkyně a inovátorky. Přejeme jim na této jejich cestě jen to nejlepší."

Přesvědčení, že právě virtuální výměny jsou mocným nástrojem rozšiřování přístupu ke vzdělání, dále potvrzují i slova samotných příjemkyň stipendií:

"Pocházím z tradiční paštunské společnosti, kde v mé provincii nemají dívky ani právo chodit do školy. S ostrou genderovou nerovností se v mé zemi setkáváme na každém kroku. Všechny tyto výzvy mi však dodávají sílu vytvořit si vlastní identitu a odlišit se od svého okolí. Účast v tomto programu pro mě bude prvním krokem k naplnění mého snu poznat svět a stát se někým, kdo má moc přispět ke zlepšování udržitelných společností." - Harira, Afghánistán

Co tyto mladé ženy čeká v budoucnu

Program AFS Global STEM Accelerators vrcholí vypracováním závěrečných projektů a prezentací z oblasti sociálních dopadů, v nichž stipendistky nabízejí potenciální řešení reálných problémů s důrazem na udržitelnost. Absolventky získají certifikát odborného vzdělání v globálních kompetencích pro společenské dopady, který uděluje AFS a Pensylvánská univerzita, spolu s oficiálním potvrzením jejich závěrečných projektů od Centra pro strategii sociálního dopadu při Pennsylvánské univerzitě. Výuku a tvorbu závěrečných projektů řídí různorodý facilitační tým, který tvoří dvanáct kvalifikovaných facilitátorek z devíti zemí.

Po dokončení programu budou stipendistky přizvány do absolventské komunity, která nabízí rozmanité mentorské příležitosti, setkání zaměřená na rozvoj dovedností, panelové diskuse a možnosti dalšího rozvoje. Stipendistky budou rovněž pozvány k účasti na Shromáždění mládeže AFS, celosvětovém setkání mladých lidí, kteří se aktivně zabývají cíli udržitelného rozvoje OSN.

