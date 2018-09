Post Malone, la superstar américaine, tête d'affiche du concert d'après-course de Yasalam le jeudi soir, lors du Grand Prix d'Abou Dhabi 2018

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/749357/Post_Malone_Yasalam_After_Race_Concert.jpg )

La superstar américaine Post Malone, lauréat d'un prix Billboard, est confirmée comme tête d'affiche à l'Arena de Yas Island, le jeudi 22 novembre.

Le spectacle donnera officiellement le coup d'envoi de quatre concerts pour fêter les dix ans des extraordinaires concerts d'après course de Yasalam et la dixième édition du Grand Prix d'Abou Dhabi.

Post Malone, surtout connu pour ses succès mondiaux, Rockstar et Better Now, se joint à une distribution prestigieuse, pour cette édition spéciale des concerts d'après-course de Yasalam.

Vendredi, The Weeknd, la vedette internationale canadienne se produira au du Arena ; le samedi, le chanteur britannique Sam Smith montera sur scène ; et les légendes du rock américain Guns N' Roses cloront le week-end le dimanche.

Les détenteurs de billets pour le Grand Prix d'Abou Dhabi auront accès aux quatre concerts d'après course de Yasalam et pourront se procurer un surclassement pour la zone exclusive du Golden Circle - le meilleur endroit pour profiter des concerts - possible à partir de 195 AED.

2018 marquant la dixième édition du Grand Prix d'Abou Dhabi, les amateurs de course pourront découvrir de nouvelles façons, électrisantes et de bien conçues, de profiter du plus grand week-end de course de l'année.

Le « Super jeudi » sera plus grand et meilleur que jamais, les passionnés pouvant passer encore plus de temps à explorer les voies des stands, de vivre l'émotion de la course autour du circuit et d'assister aux concerts de certaines des plus grandes valeurs montantes de la musique.

Cette année, les détenteurs de billets bénéficieront d'une réduction de 50 % sur le billet d'entrée général du magnifique Louvre Abou Dhabi, du jeudi au dimanche.

Le Louvre Abou Dhabi abrite des centaines d'œuvres d'art et de chefs-d'œuvre du monde entier. Le cadre calme et paisible des galeries et des espaces ouverts conçus avec soin, offrent aux visiteurs un refuge du bruit, de la foule et de la frénésie du Circuit Yas Marina.

Les billets sont disponibles en ligne sur le site http://www.yasmarinacircuit.com et auprès du Centre d'appels du Circuit Yas Marina au (800-927) ou au +971(0)2-659-9800.