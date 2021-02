Построение новой экосистемы 5G Messaging и расширение возможностей цифровой экономики

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- В рамках мероприятия MWC Shanghai компания ZTE и GSMA провели форум с обсуждением проблематики обмена сообщениями в среде 5G под названием " Построение новой экосистемы 5G Messaging и расширение возможностей новой цифровой экономики " («Building the New 5G Messaging Ecosystem and Empowering the Digital New Economy»). На форуме собрались представители лидеров отрасли, входящих в GSMA, CCSA (Китайская ассоциация коммуникационных стандартов), AFCA (Азиатская ассоциация финансового сотрудничества), корпорации China UnionPay, Чжэцзянского центра метеорологического обслуживания, компаний China Telecom, China Mobile, China Unicom, японской телекоммуникационной компании KDDI и других ведущих операторов со всего мира, а также ведущих поставщиков сервисов обмена сообщениями в среде 5G (5G Messaging), включая ZTE, Guodu Interconnection, Shanghai Dahantricom Corporation и Whale Cloud Technology. Форум посетили (как в режиме онлайн, так и непосредственно на выставочной площадке) более 300 руководителей и специалистов правительственных организаций, компаний-операторов связи и предприятий со всего мира с целью поделиться своим опытом в области обмена сообщениями в сетях 5G и проанализировать перспективы его применения.

В апреле прошлого года три крупнейших китайских оператора совместно опубликовали аналитический доклад в целях превращения сервиса 5G Messaging в универсальную информационно-коммуникационную услугу для среды 5G с многотерминальной поддержкой, широким охватом и многоотраслевыми возможностями. В том же году GSMA выпустила свой технический документ, в котором указывалось на необходимость включения 5G Messaging в число обязательных функций 5G-терминалов. На данный момент в Китае уже сформулированы соответствующие отраслевые стандарты.

Старший вице-президент компании ZTE Ван Сян (Wang Xiang) сообщил следующее: «5G Messaging потенциально может иметь блестящие перспективы. В целях стимулирования развития цифровой экономики компания ZTE намеревается оказывать всестороннюю поддержку операторам в построении сетей 5G Messaging и развитии сервисов, предполагающих использование ее технологий 5G Messaging и соответствующего опыта коммерческой реализации. Кроме того, ZTE будет сотрудничать с партнерами из верхних и нижних звеньев отраслевой цепочки, включая операторов, производителей терминалов, поставщиков услуг и корпоративных пользователей, в целях создания экосистемы приложений, обеспечивающих обмен сообщениями в среде 5G».

На сегодняшний день совместными усилиями трех крупнейших китайских операторов и партнеров по отраслевой цепочке сформирована отраслевая экосистема 5G Messaging. В части ее коммерческого применения эти три крупнейших оператора совместно с ZTE и другими партнерами по производству сетевого оборудования активно содействовали построению платформ для обмена сообщениями в среде 5G, и все эти сети отвечают условиям, действующим в отношении крупномасштабного коммерческого применения. В терминальной части на данный момент крупнейшими производителями мобильных телефонов выпущено более 60 терминалов для поддержки 5G Messaging. В плане построения экосистемы приложений 5G Messaging в полной мере демонстрирует принципиально новые сценарии применения, которые могут быть интегрированы с тысячами отраслей. Компания ZTE оказывает поддержку трем крупнейшим операторам в проведении отраслевых исследований, конкурсов разработчиков и коммерческих испытаний, а также довела до совершенства более 300 приложений в девяти крупнейших секторах, включая государственное управление и финансы.

«Извлекая уроки из практического опыта, полученного в Японии, Южной Корее и Соединенных Штатах, эти три оператора будут стремиться к активному сотрудничеству в экологической сфере и совместному развитию. Они будут добиваться сосредоточения ресурсов и полноценной реализации полезности сетей, определяемой в законе Меткалфа, закладывая основу для улучшения взаимодействия и обеспечения унифицированного доступа для операторов связи в будущем», — заявил член Китайской народной политической консультативной конференции (CPPCC) и главный управляющий центра разработки продукции China Unicom Чжан Юньюн (Zhang Yunyong).

В настоящее время наблюдается тенденция к развитию цифровой экономики. «5G Messaging расширяет возможности тысяч отраслей и обеспечит сетевым сервисам прохождение последней мили до пользователей цифровой экономики», — заявил вице-президент компании ZTE Ван Цюань (Wang Quan) в своей вступительной речи на форуме. — «ZTE твердо намеревается стать одной из движущих сил развития цифровой экономики и создать для клиентов «широчайший и быстрейший» канал, который обеспечивал бы прохождение последней мили при доставке сообщений. Платформа ZTE AnyMessaging 5G Messaging поддерживает концепции AnyNetwork (доступ к любой сети), AnyService (доступ к любым отраслевым приложениям), AnyWhere (развертывание любой облачной среды) и AnyScale (развертывание любых мощностей)», — объяснил он. «Компания ZTE продолжит построение передовой в технологическом и коммерческом отношениях платформы 5G Messaging для операторов. Вся серия мобильных телефонов ZTE 5G, выпускаемая в этом году, будет поддерживать обмен сообщениями в среде 5G, а платформа ZTE 5G Messaging лидирует по результатам испытаний и уже готова к использованию в коммерческих целях. Мы приложим все усилия для поддержки операторов в обеспечении полного охвата терминалов. Для ускорения промышленной модернизации мы ввели в действие программный комплекс Openlab 2.0 и внедрили первую в отрасли систему сертификации, а также предоставляем операторам связи рекомендации по освоению технологии 5G Messaging, эксплуатации данной платформы и обучению специалистов. Первые четыре оператора связи уже сертифицированы. Мы также будем сотрудничать с China Telecommunications Technology Labs (CTTL) в области сертификации платформы 5G Messaging», — сообщил он в продолжение своей речи.

Кроме того, технология 5G Messaging получила широкое признание со стороны международных операторов как механизм модернизации традиционных сервисов обмена короткими сообщениями согласно требованиям эпохи 5G. Ван Цюань подтвердил, что «технология 5G Messaging должна развиваться одновременно с глобальным охватом с целью построения глобальной экосистемы обмена сообщениями в среде 5G». На этом форуме компания ZTE объявила о начале реализации плана международного сотрудничества по внедрению технологии 5G Messaging и запуске программы "0 CAPEX Trial", которая обеспечит операторам мирового уровня возможности для проведения испытаний элементов 5G Messaging на базе общедоступных облачных сред. ZTE приглашает партнеров по отраслевой цепочке со всего мира к созданию глобальной экосистемы 5G Messaging и благоприятных условий для использования преимуществ глобальных сервисов обмена сообщениями в среде 5G.

В перспективе, будучи первым крупномасштабно используемым в коммерческих целях приложением для среды 5G, обслуживающим обычных и отраслевых пользователей, 5G Messaging сделает преимущества технологий и цифровых сервисов 5G доступными для миллиардов пользователей по всему миру. 5G Messaging демонстрирует концепцию «Наука во благо», обеспечивая всем пользователям удобство интеллектуальных услуг, внедряя новые модели в процесс перехода отраслей на цифровые технологии, придавая импульс развитию цифровой экономики и расширяя ее возможности за счет реализации безопасных и общеполезных функций.

Контакты для СМИ:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: [email protected]

Вероника Карлюкевич

ZTE Corporation (Россия и СНГ)

Эл. почта: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation