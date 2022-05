Potência dos Emirados Árabes Unidos, VPS Healthcare, lança a Burjeel Holdings para ampliar a próxima fase do seu crescimento

Em paralelo à reunião anual do Fórum Econômico Mundial, a plataforma privada de serviços de saúde com sede nos Emirados Árabes Unidos se compromete a realizar 50 transplantes de células-tronco em pacientes pediátricos refugiados do conflito na Ucrânia

DAVOS, Suíça, 26 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A VPS Healthcare, com sede nos Emirados Árabes Unidos, anunciou o lançamento da Burjeel Holdings em paralelo à reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos no domingo para consolidar suas ofertas de assistência à saúde nos Emirados Árabes Unidos, Omã e em todo o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). Como uma holding intermediária fundada sob a VPS Healthcare, a Burjeel Holdings se baseará no legado da organização de oferecer um conjunto incomparável de atendimento compassivo em toda sua rede de hospitais, clínicas especializadas e serviços aliados.