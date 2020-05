Pour la 4e année consécutive, GCLSI a été reconnu comme le fabricant le plus performant selon la fiche d'évaluation de la fiabilité des modules PV de PVEL pour 2020

SUZHOU, Chine, 29 mai 2020 /PRNewswire/ -- Le 28 mai, le fournisseur mondial de solutions solaires, GCL System Integration, a été reconnu comme le meilleur fabricant de modules PV selon la fiche d'évaluation des modules PV élaborée par PVEL pour l'année 2020, et ce pour la quatrième année d'affilé. La fiche d'évaluation a été présentée lors d'un webinaire organisé conjointement avec PV-tech.

Plus de 70 % des principaux fabricants de modules et 90 % des principales sociétés PV font confiance à PVEL pour tester leurs produits. Fort de presque dix ans d'expérience et d'accumulation de données, PVEL mène des tests démontrant la crédibilité de la technologie solaire. Le test de fiabilité indépendant propose une sélection efficace de modules PV et d'équipements pour le développement et le financement de projets solaires.

Le responsable de la division des modules photovoltaïques (PVEL), Tristan Erion-Lorico, a déclaré : « Les produits de GCL SI ont été reconnus comme les meilleurs modules PV dans la fiche d'évaluation de la fiabilité des modules PV, et ce pour la quatrième année de suite. De bonnes performances sous le régime de tests accélérés de PVEL sont un indicateur important de fiabilité et de qualité. Nous félicitons donc GCL SI pour ces résultats. »

Le PDG de GCL SI, Eric Luo, a déclaré : « Ayant fini en tête du classement pour la quatrième fois, nous sommes ravis d'être reconnus pour notre créativité et notre vision, ce qui nous permet de nous distinguer comme la marque préférée des clients, des investisseurs et des banques. GCL continuera de proposer au monde des produits solaires fiables et hautement efficaces. »

GCL SI jouit actuellement d'une capacité de fabrication de modules de 8 GW. Grâce à un soutien big data tiré par l'innovation scientifique et technologique, la société compte optimiser son service pour fournir des modules plus efficaces et plus fiables.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd (002506 Shenzhen Stock) (GCLSI) fait partie du GCL Group, un conglomérat mondial de l'énergie. Il s'agit de la plus grande société énergétique non étatique de Chine spécialisée dans les nouvelles énergies, l'énergie propre et les services connexes. GCL System Integration opère actuellement dans le monde entier et possède des bases de production pour cinq modules en Chine continentale et une au Vietnam. Sa capacité de production de modules atteint 8 GW et la société a une capacité supplémentaire de 4,3 GW pour des cellules à haute efficacité, ce qui en fait un fabricant de modules de classe mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.gclsi.com/

Related Links

https://www.gclsi.com/



SOURCE GCL-SI