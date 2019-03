Pour la Journée internationale des femmes, le Vision Impact Institute souligne le caractère essentiel d'une bonne vue pour les femmes et les filles

L'objectif de la campagne Vision for Balance est de mettre un terme à la stigmatisation qui empêche les femmes de porter des lunettes.

DALLAS, 8 mars 2019 /PRNewswire/ -- Pour la Journée internationale des femmes, le Vision Impact Institute souligne le rôle essentiel que joue une bonne vue dans la création d'un monde plus équilibré pour les femmes et les filles. L'organisation a donc lancé aujourd'hui la campagne Vision for Balance pour encourager les femmes et les filles à affirmer les effets positifs d'une bonne vue sur leur vie.