Pour la première fois, l'identification conforme aux normes GWG est disponible 24 heures sur 24 sur IDnow

En tant que l'un des premiers fournisseurs, la plateforme IDnow permettra un service de vérification d'identité 24 heures sur 24

MUNICH, 23 juin 2021 /PRNewswire/ -- IDnow, l'un des principaux fournisseurs de plate-forme en tant que service pour la vérification d'identité, annonce le lancement d'identifications vidéo conformes à la LBC, 24 heures sur 24. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des procédures de vérification d'identité non automatisées à tout moment grâce au fonctionnement de nuit.

« Grâce à l'extension des heures de service avec une disponibilité 24 heures sur 24, nous donnons à nos utilisateurs encore plus de liberté et offrons à nos clients professionnels avec un support sur mesure une meilleure accessibilité, une plus grande satisfaction des clients et bien sûr la possibilité d'identifier plus de clients par jour », déclare Bettina Pauck, COO d'IDnow. « Quel que soit votre secteur d'activité ou votre utilisation - ouverture d'un compte bancaire, opérations de change ou vérification des joueurs, nous sommes là pour vous. »

La nouvelle offre de services, qui est disponible en anglais et en allemand, complète la stratégie d'IDnow consistant à se concentrer sur les besoins des utilisateurs et à fournir une identification facile et rapide - en tout lieu et à tout moment lorsque le client le souhaite. « Pour un processus pratique qui s'intègre dans la vie quotidienne des utilisateurs, rythmée et centrée sur le numérique, un tel facteur est essentiel », ajoute Bettina Pauck.

En outre, IDnow offre une structure hautement sécurisée et fiable - avec une diversification vers un total de 20 centres d'identification répartis géographiquement. Les sites sont situés dans différentes villes d'Allemagne et d'Europe et garantissent également un niveau élevé de protection des données. Les spécialistes de la fraude et de l'identification hautement qualifiés et multilingues, qui peuvent également offrir le service en français, en italien et en espagnol, sont formés au processus complet de la BaFin, connaissent les réglementations en matière de protection des données ainsi que les moyens courants de falsification et de fraude.

Ces dernières années, IDnow a élargi son rôle bien au-delà de l'offre de procédures d'identification individuelles et est devenu la plateforme globale pour les identités numériques avec plusieurs millions de transactions par an. Début 2021, IDnow a annoncé l'acquisition d'identity Trust Management AG, l'un des principaux fournisseurs internationaux de vérification en ligne et hors ligne. Il s'agit de la deuxième acquisition au cours des six derniers mois pour IDnow et elle représente une étape importante en passe de devenir la première plate-forme d'identité en Europe. L'acquisition d'Identity Trust Management AG permet à IDnow de s'étendre à de nouveaux secteurs et de proposer ses services à une clientèle plus large en Allemagne et à l'étranger.

À propos d'IDnow

IDnow est une plate-forme de vérification d'identité leader en Europe, dont la vision est de rendre le monde connecté plus sûr. La plate-forme IDnow propose un large éventail de solutions de vérification d'identité automatisées et assistées par l'homme, se faisant uniquement en ligne ou au point de vente, chacune d'entre elles étant optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société possède des bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 670 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend d'importants acteurs internationaux tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1342896/IDnow_Logo.jpg

Contact pour la presse chez IDnow :

Christina Schwinning

[email protected]

+49 89 41324 6054

Related Links

http://www.idnow.eu/



SOURCE IDnow GmbH