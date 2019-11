Pour la première fois, le CSC (captage et stockage du carbone) passe le cap des trois millions de tonnes

BD3 a l'honneur d'être le premier au monde : il n'a pas seulement été pionnier dans la mise en œuvre de la technologie, mais souhaite également être à la pointe de l'apprentissage et de l'adaptation. Au cours des cinq années depuis son ouverture, il a passé le cap des trois millions de tonnes et la centrale de captage a également connu des améliorations successives de la fiabilité et une augmentation constante du taux de captage quotidien de CO 2 .

L'International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) est souvent sollicité pour sa capacité à partager les leçons substantielles tirées du captage et stockage du carbone. BD3 témoigne bien que l'apprentissage découle de l'action. Le Knowledge Centre a été élu par ses fondateurs, SaskPower et BHP, pour partager la riche expertise de BD3 avec le monde entier, en raison du rôle central du captage et stockage du carbone dans la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Établissant un précédent en matière de captage du carbone à grande échelle, BD3 a servi de base à l'étude de faisabilité Shand sur le CSC, une étude de deuxième génération en matière de captage et stockage du carbone du Knowledge Centre. Cette étude a révélé que les coûts d'investissement de la prochaine centrale seront 67 % plus économiques par tonne de CO 2 capté et que le taux de captage pourrait atteindre 97 % à charge réduite, alors que la centrale intègre les approvisionnements en électricité renouvelable. Le Knowledge Centre étend maintenant ces apprentissages aux sources d'émissions de l'industrie.

D'ailleurs, le monde continue de rechercher la compréhension et l'application pratique résultant des apprentissages de BD3. Lors de sa visite de la centrale en mai 2019, le président du COP24, Michael Kurtyka, a déclaré aux médias : « Je suis ici du fait du rôle moteur que ce pays (le Canada) et cette région (la Saskatchewan) jouent sur la scène internationale. Vous êtes les principaux chefs de file au monde. Tout ce que vous apportez sur la scène internationale est extrêmement important. »

« Nous félicitons l'unité de captage et stockage du carbone Boundary Dam 3 de SaskPower pour avoir capté trois millions de tonnes de dioxyde de carbone depuis le début de l'exploitation en 2014. » Ce jalon important montre clairement la viabilité de la technologie CSC dans la fourniture d'énergie propre et durable à partir du charbon. BD3 montre la voie à suivre pour intégrer les technologies CSC à grande échelle à la production d'électricité. Les enseignements tirés de son expérience sont essentiels pour une application réussie des technologies CSC à travers le monde et même au-delà de la production d'électricité dans des secteurs industriels tels que l'acier et le ciment. »

- David Byers, président-directeur général, CO2CRC

Captage et stockage du carbone à grande échelle au Canada

Changement climatique

À aucun moment de l'histoire les niveaux de CO 2 n'ont été aussi élevés ou n'ont augmenté aussi rapidement qu'aujourd'hui - Courbe de Keeling : Enregistrement quotidien du dioxyde de carbone dans l'atmosphère (Institution d'océanographie Scripps, U+ San Diego )

n'ont été aussi élevés ou n'ont augmenté aussi rapidement qu'aujourd'hui - Courbe de Keeling : Enregistrement quotidien du dioxyde de carbone dans l'atmosphère (Institution d'océanographie Scripps, U+ ) Le captage et le stockage du carbone sont considérés comme essentiels dans trois des quatre voies pour maintenir le réchauffement planétaire à 1,5 °C - Groupement intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat : Réchauffement planétaire de 1,5 degré Celsius

La plupart des pays du monde ne peuvent pas atteindre leurs objectifs d'émissions sans captage et stockage du carbone et, pour ceux qui le peuvent, l'augmentation médiane des coûts d'atténuation est de 138 % - Groupement intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat : IPCC AR5 2014

À propos de l'International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) : en activité depuis 2016 sous la direction d'un conseil indépendant, le Knowledge Centre a été créé par BHP et SaskPower avec la mission de favoriser la compréhension et le déploiement mondial du captage et stockage du carbone à grande échelle, afin de réduire les émissions mondiales de GES. Le Knowledge Centre fournit le savoir-faire pour mettre en œuvre des projets de CCS à grande échelle ainsi que l'optimisation du CCS à travers les apprentissages de base à la fois de l'unité de captage et stockage du carbone Boundary Dam 3entièrement intégrée et de l'étude complète du CCS de deuxième génération, connue sous le nom d'étude Shand. Pour en savoir plus : https://ccsknowledge.com/

