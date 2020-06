Pour la troisième année consécutive, le Groupe Tongwei fait don de systèmes de production d'énergie photovoltaïque hors réseau aux régions non habitées du Qinghai et du Tibet

Au cours des trois années consécutives allant de 2018 à 2020, le Groupe Tongwei a fait des dons caritatifs afin d'implanter des systèmes de production d'énergie photovoltaïque dans les régions non habitées du Qinghai et du Tibet. En faisant preuve d'un véritable engagement envers la responsabilité sociale, le Groupe Tongwei, qui a fait fi à trois reprises des conditions météorologiques défavorables de grand froid régnant sur les régions en altitude et non habitées du Qinghai et du Tibet, illustre parfaitement les efforts déployés pour produire de l'énergie photovoltaïque et contribuer à la construction d'infrastructures et à la protection environnementale de la province de Qinghai située sur le plateau tibétain.