Pour le 60e anniversaire de Gautam Adani, la famille Adani s'engage à soutenir des œuvres caritatives à hauteur de 60 000 Cr

Pour exploiter le potentiel de l'avantage démographique de l'Inde, il est de plus en plus nécessaire de se concentrer sur les domaines de la santé, de l'éducation et du développement des compétences. Les lacunes dans chacun de ces domaines constituent des obstacles à une « Atmanirbhar Bharat » (Inde autonome). La Fondation Adani a acquis une riche expérience en travaillant avec des communautés centrées sur des efforts de développement intégrés dans tous ces domaines. Relever ces défis peut améliorer considérablement la compétence et la compétitivité de la future main-d'œuvre.

« Cette année est non seulement le 100e anniversaire de la naissance de mon père, mais aussi l'année de mon 60e anniversaire. C'est pourquoi la famille a décidé de contribuer à hauteur de 60 000 crores à des activités caritatives liées aux soins de santé, à l'éducation et au développement des compétences, en particulier dans les régions rurales de notre nation », a déclaré Gautam Adani, président du groupe Adani. « À un niveau très élémentaire, les programmes liés à ces trois domaines doivent être perçus de manière holistique et ils constituent collectivement les moteurs de la construction d'une Inde équitable et prête pour l'avenir. Notre expérience dans la planification et l'exécution de grands projets et les enseignements tirés du travail effectué par la Fondation Adani nous aideront à accélérer ces programmes de manière unique. Par cette contribution, la famille Adani entend faire appel à quelques-uns des esprits les plus brillants qui ont la passion de faire la différence dans la quête de la Fondation Adani, afin de faire davantage pour réaliser notre philosophie de « la Croissance avec Bonté ».

À cette occasion, M. Azim Premji, président de la Fondation Azim Premji et président fondateur de Wipro Limited, largement reconnu comme l'un des plus grands philanthropes de notre temps, a déclaré : « L'engagement de Gautam Adani et de sa famille envers la philanthropie devrait servir d'exemple pour que nous puissions tous essayer de vivre le principe de tutelle de la richesse de Mahatma Gandhi au sommet de notre réussite commerciale et ne pas attendre nos vieux jours. » Il a ajouté : « Les défis et les possibilités de notre pays exigent que nous travaillions ensemble comme un seul homme, au-delà de tous les clivages de richesse, de région, de religion, de caste, etc. Je souhaite à Gautam Adani et à sa fondation tout le succès possible dans cette importante entreprise de portée nationale. »

Au fil des ans, la Fondation Adani a répondu aux besoins changeants de la société en s'alignant sur les Objectifs de développement durable (ODD) - qu'il s'agisse de moyens de subsistance durables, de santé et de nutrition, d'éducation pour tous ou de la prise en compte des préoccupations environnementales - en mettant davantage l'accent sur l'autonomisation des femmes, en travaillant avec de multiples parties prenantes à la base. Aujourd'hui, elle couvre 3,7 millions de personnes dans 2 409 villages répartis dans 16 États de l'Inde.

