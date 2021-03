Pour promouvoir la santé du sommeil en collaboration avec la World Sleep Society, Zepp vous propose : créez une berceuse pour vous et vos amis lors de la Journée mondiale du sommeil

Depuis sa création en 2013, Zepp a déployé d'énormes efforts pour devenir un compagnon personnel de confiance en matière de sport et de santé, en investissant dans la recherche sur la gestion de la santé avec des experts du monde entier. En octobre 2020, Zepp a commandé un sondage indépendant, baptisé Zepp Global Sleep Report, auprès de 12 000 personnes interrogées dans six pays, afin de comprendre les préoccupations, les perceptions et les attitudes concernant la qualité du sommeil en cette période sans précédent.

Dans ce rapport commenté par la World Sleep Society, Zepp a constaté que 89 % des personnes interrogées s'accordent à dire que l'écoute de musique apaisante peut favoriser le sommeil. Les résultats du sondage ont montré que la Sonate au clair de lune de Beethoven était pour tous les pays, le morceau le plus populaire à écouter à l'heure du coucher, à l'exception de l'Italie - où les répondants ont préféré le Nocturne n° 2 de Chopin. Les personnes interrogées en Allemagne et en Thaïlande ont déclaré que leur genre musical préféré était la musique pop, tandis que les personnes interrogées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie ont déclaré que c'était la musique classique.

Inspiré par l'observation du ciel étoilé en Suède et reconnaissant le rôle de la musique pour aider les gens à s'endormir, Zepp a travaillé avec des maîtres créatifs suédois pour lancer un générateur de berceuses numérique, http://www.zepplullaby.com/ , qui pourrait devenir un nouvel outil pour les gens lors de la Journée mondiale du sommeil.

Quatre conseils d'experts pour la Journée mondiale du sommeil

Outre le générateur de berceuses, il est également utile d'écouter les astuces et les conseils des experts . Un sommeil régulier est un excellent moyen de commencer et de terminer chaque journée de manière saine, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus sain. Voici quatre conseils que vous donne le professeur Fang Han, coprésident de la Journée mondiale du sommeil :

« Nous pouvons appliquer les principes suivants pour obtenir un sommeil régulier.

Tout d'abord, l'exposition à la lumière naturelle du jour aide à régler l'horloge biologique.

Deuxièmement, intégrer davantage d'activité dans la vie quotidienne et maintenir un exercice régulier.

Troisièmement, le fait d'éteindre complètement avant le coucher permet de se détendre.

Enfin, avoir des émotions positives contribuera à une meilleure santé et un meilleur bien-être général, ainsi qu'à un bon sommeil. »

Parallèlement, les dispositifs portables pourraient également aider à gérer et à évaluer votre sommeil. Comme l'a dit le Dr Lourdes DelRosso, coprésidente de la Journée mondiale du sommeil, « en surveillant votre sommeil, vous saurez mieux si vous atteignez les trois composantes d'un sommeil sain : la durée, c'est-à-dire la longueur du sommeil, la continuité, c'est-à-dire un sommeil sans fragmentation, et la profondeur, c'est-à-dire un sommeil suffisamment profond pour être réparateur ».

En tant que leader mondial de la fabrication de vêtements intelligents, Zepp propose des smartwatches telles que la Zepp E et la Zepp Z, qui peuvent devenir votre partenaire de gestion de la santé à chaque instant. Pour en savoir plus, consultez https://www.zepp.com/ .

