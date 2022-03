Pour sa première apparition publique, lors du salon China EV 100, le nouveau PDG de Volvo Cars a évoqué l'avenir de la mobilité

M. Jim Rowan a fait son entrée chez Volvo Cars le 21 mars en tant que PDG et président. Il était précédemment PDG et membre du conseil d'administration d'Ember Technologies et anciennement PDG du groupe Dyson. Il a plus de trois décennies d'expérience mondiale dans les secteurs de la consommation et de la technologie, assurant une croissance et une rentabilité fortes grâce à des stratégies de transformation et à l'engagement des consommateurs. Il a également beaucoup travaillé sur la numérisation, les perturbations, l'innovation, l'ingénierie et les chaînes d'approvisionnement.

Dans son discours, M. Jim Rowan a expliqué comment les technologies avant-gardistes modernes donnent un coup de fouet à l'industrie et à l'avenir de la mobilité. Il a déclaré : « Quand on parle de l'avenir de la mobilité, je pense à un avenir façonné par la connectivité, la durabilité, la sécurité et qui ressemble à quelque chose de vraiment personnel. Tout comme votre téléphone vous offre une expérience fluide, que ce soit pour faire des achats, envoyer des messages, écouter de la musique ou répondre à vos e-mails, la voiture servira de nouvelle plateforme. Ce nouveau dispositif se connectera aux autres éléments de votre vie quotidienne. »

En parlant de la vision de Volvo Cars pour l'avenir, M. Jim Rowan a mentionné : « Volvo Cars a toujours été un pionnier de la mobilité qui ne se contente pas de vous protéger, vous, vos proches et l'environnement, mais qui vous donne aussi du plaisir et de la facilité dans la mobilité. » Volvo Cars combine la force séculaire de la qualité des produits avec des investissements technologiques de pointe pour offrir à chacun une nouvelle expérience fondée sur les valeurs fondamentales de Volvo Cars.

M. Jim Rowan a également expliqué les cinq objectifs clairs de la stratégie future de Volvo Cars. Pour commencer, Volvo Cars va introduire de nouveaux matériaux durables, accélérer le passage à l'électrification et intégrer une sécurité renforcée. Deuxièmement, Volvo Cars deviendra entièrement électrique d'ici 2030, et d'autres viendront ensuite. Troisièmement, Volvo Cars continuera à renforcer son leadership technologique, et plus particulièrement son ordinateur central. Quatrièmement, Volvo Cars se concentrera sur les relations directes avec les consommateurs afin de pouvoir réagir rapidement à leurs changements. Cinquièmement, Volvo Cars sera le transformateur le plus rapide avec une structure unique, des partenariats technologiques ouverts et une culture de collaboration, ce qui fera de Volvo Cars l'employeur de choix.

Pour finir, M. Jim Rowan a déclaré que la Chine était un marché essentiel pour la croissance des activités de Volvo Cars à de multiples niveaux, notamment les consommateurs, le développement de produits, l'électrification et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement intelligente. La fantastique équipe en Chine lui garantit la réalisation de ce plan. Dans le futur, Volvo Cars continuera à mettre en œuvre sa stratégie d'électrification en profondeur, à explorer l'évolution de la marque et à offrir à chacun la liberté de se déplacer de manière personnelle, durable et sûre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1774290/Volvo_Cars__New_CEO_Jim_Rowan.jpg

SOURCE Volvo