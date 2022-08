Pour son septième anniversaire, Besrey offre des cadeaux aux parents

SHENZHEN, Chine, 5 août 2022 /PRNewswire/ -- Pour fêter ses sept ans d'existence, Besrey , une entreprise allemande qui fournit aux jeunes familles du monde entier des produits pour bébés de haute qualité, lance un événement avec des offres spéciales sur les produits de sa gamme, et offre des prix et des cadeaux aux plus chanceux. Cet événement anniversaire se déroule sur une semaine, du 2 au 8 août.

En privilégiant un design et une R&D de haute qualité au cours des sept dernières années, Besrey s'est rapidement développée jusqu'à devenir l'une des premières marques mondiales de produits pour bébés. Soucieuse de satisfaire à la fois le nourrisson et les parents en proposant des produits pour bébés de haute qualité, la marque s'est engagée à fabriquer des produits conçus de manière réfléchie qui présentent des améliorations et garantissent la sécurité et le confort du bébé tout en simplifiant la vie des parents.

Dans le cadre de cet événement, à partir du 2 août, Besrey offrira une réduction de 10 % sur les achats de 50, 100 ou 200 dollars effectués sur une sélection de produits tels que le berceau cododo, la poussette légère et facile à plier, le porte-bébé de randonnée, le vélo 5-en-1 pour enfants, etc bien plus.

Besrey offrira également 10 porte-bébés Hip Seat aux personnes qui auront accumulé des codes de réduction tout au long de la semaine, qui pourront récupérer ces cadeaux le 7 août à 00 h 00 (UTC+08:00). De plus, du 2 au 8 août, Besrey organisera une loterie à laquelle chaque utilisateur pourra participer une fois par jour pour tenter de gagner des bons de réduction et des cadeaux d'une valeur maximale de 299 dollars.

La ligne de produits Besrey est axée sur trois domaines principaux : l'extérieur, le sommeil et les voyages. Pour répondre aux besoins de tous les enfants, l'entreprise a conçu des poussettes, des tricycles, des porte-bébés, des sièges auto, des couffins et bien d'autres produits innovants dans cette gamme. Outre le principe fondamental « born wth love » (né avec amour), chaque produit commercialisé respecte des normes industrielles strictes, notamment les normes européennes et les normes SGS suisses. L'équipe de Besrey suit six principes de production : artisanat de qualité, utilisation pratique et confortable, matériaux sûrs et respectueux de l'environnement, esthétique minimaliste, conception scientifique et professionnelle, et style novateur et unique.

À propos de Besrey

Fondée en 2015, Besrey(born with love) est une marque allemande spécialisée dans la production et la vente de produits haut de gamme pour les nourrissons et les enfants. Depuis sa création, l'entreprise s'est attachée à favoriser son équipe de R&D, qui compte aujourd'hui plus de 150 experts et a obtenu 79 brevets. En tant que spécialiste des produits pour bébés, Besrey a également été recommandée par de nombreux médias professionnels, tels que verywellfamily et tripsavvy. Besrey exploite actuellement trois parcs industriels modernes et a vendu plus de 30 millions de produits à des familles réparties dans plus de 130 pays et régions.

