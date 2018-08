Pourquoi le fait d’équiper des radars de sécurité sur les véhicules lourds permet-il d’éliminer l’une des principales causes des accidents de la route

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/730555/Brigade_Electronics_Backsense_Radar.jpg )





Les conducteurs de véhicules lourds doivent souvent manœuvrer dans des espaces restreints et interagir avec d'autres usagers de la route et des piétons lorsque la circulation est très dense. Ajoutez à cela des conditions climatiques rigoureuses et il est peu étonnant que des accidents aient lieu.

La forme et la taille complexes de bien des véhicules, particulièrement ceux où la position de conduite est surélevée, signifient que les conducteurs doivent gérer un grand nombre d'angles morts. Les angles morts sur les véhicules sont reconnus dans le monde entier comme l'une des principales causes d'accidents de la route, il est donc clair que les conducteurs ont besoin d'un maximum d'aide pour identifier les dangers potentiels.

Les angles morts sont responsables de milliers de collisions chaque année dans le monde. Au sein de l'UE, environ 400 personnes décèdent annuellement lors d'accidents impliquant des poids lourds, parce que le conducteur ne les a pas vues à cause d'un angle mort.

La technologie destinée à aider les conducteurs à éviter les collisions, aussi bien avec les obstacles qu'avec les personnes, se perfectionne de plus en plus. Brigade Electronics a mis au point une gamme de systèmes pour aider les conducteurs à négocier toute une série de dangers cachés.

Guillaume Amigues, de Brigade Electronics, a déclaré :

« Nous avons travaillé d'arrache-pied pour développer une technologie qui aide les conducteurs, déjà hautement qualifiés, à conduire de manière encore plus sécurisée, grâce à des systèmes destinés non seulement à éliminer les angles morts, mais ce dans des conditions et sur des terrains difficiles. Par exemple, notre détection d'obstacles par radar Backsense est capable de détecter les personnes et les objets dans les angles morts, même par mauvaise visibilité et de fournir au conducteur les distances entre le véhicule et les obstacles proches, qu'ils soient mobiles ou immobiles.»

http://www.brigade-electronics.com/fr/