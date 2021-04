Pourquoi les citoyens, les législateurs et les chefs d'entreprise doivent être mieux informés sur l'économie circulaire : Conférence de presse par REVOLVE Circular

VIENNE, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Lors d'une Conférence de presse (en anglais et français) le 14 April 2021, 3:00 PM CET, des intervenants du Cameroun, des Pays-Bas, des Etats-Unis et d'Allemagne vont briefer des journalistes sur l'économie circulaire, un paradigme émergent qui peut générer de nombreuses opportunités mais qui nécessite néanmoins la définition de priorités adaptées à chaque région du monde. Ils expliqueront également pourquoi les responsables d'entreprises, les législateurs et les citoyens doivent être sensibilisés davantage sur le principe de l'économie circulaire.

Le modèle économique linéaire prédominant basé sur « extraction-fabrication- generation des déchets » (« Take, Make, Waste » en anglais) entraîne des dommages considérables pour les sociétés, les économies et l'environnement, et une approche alternative se révèle de plus en plus pressante et inévitable. Conformément au Circularity Gap Report 2021 ( French - CGR Global 2021 - Executive summary.pdf - Google Drive ) la planète a transgressé deux limites cruciales: la planète consomme 100 milliards de tonnes (Gt) de matériaux par an, et elle se réchauffe d'un degré. Une économie circulaire a le potentiel de relever ces défis, mais il est impératif d'éduquer les citoyens, les législateurs, les chefs d'entreprise et toute autre partie concernée aux principes de base de la circularité, ainsi qu'au rôle des consommateurs, des entreprises et des cadres réglementaires.

Le 14 avril prochain, REVOLVE Circular, une organisation à but non lucratif basée en Autriche, tiendra une Conférence de presse en ligne afin de mettra en évidence les différentes opportunités et les enjeux d'une économie circulaire. La Conférence de presse est un événement officiel organisé en marge du Forum mondial de l'économie circulaire (WCEF). Elle donnera également lieu au lancement de Imagine Circularity, la toute première initiative qui cherche à récolter les points de vue d'un échantillon représentatif d'un million de personnes du monde entier, afin d'étudier et de confronter leur compréhension de l'économie circulaire. Un co-auteur du livre "Circular Economy for Dummies" (L'économie circulaire pour les nuls) qui sera publié le 27 Avril prochain va également briefer les journalistes.

Quatre courtes présentations d'experts seront suivies d'une session de questions-réponses animée de 40 minutes ; les journalistes sont invités à envoyer leurs questions avant le 12 avril CoB.

