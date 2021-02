Pourquoi les technologies de la famille deviendront une tendance majeure dans les années à venir

Pour quelle raison ? En 2020, les familles ont été soumises à la pression d'un marché du travail en décroissance, d'une hausse des coûts et de nouvelles fonctions. Aujourd'hui, la famille a plus que jamais besoin de soutien et nombreux sont ceux qui le comprennent. Ainsi, en réponse à la crise de la COVID-19, plus de 130 fondateurs de projets ont lancé The Fam Tech Founders Collaborative .

Une autre raison : les milléniaux fondent leur propre famille en s'appuyant sur la technologie. Si, 10 ans auparavant, la « BabyTech » et la « FemTech » étaient des marchés de niche, ils se développent désormais rapidement. Selon le rapport de Frost & Sullivan , les revenus du marché de la « FemTech » atteindront 1,1 milliard de dollars d'ici 2024 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %. Par exemple : AMMA Pregnancy Tracker , un service international pour les femmes enceintes et leurs familles, a clôturé un premier cycle de financement de 1,6 million de dollars en investissements providentiels, et a reçu 200 000 dollars de l'homme d'affaires et philanthrope Igor Rybakov en décembre 2020. La valeur de la start-up a été multipliée par 4 pour atteindre 24,5 millions de dollars en un an.

À quoi pouvons-nous nous attendre dans les 30 prochaines années ? Selon l'homme d'affaires et philanthrope Igor Rybakov :

1. Place aux jeunes ! Dans 30 ans, plus de la moitié de la population mondiale aura moins de 30 ans. La compréhension de la vie des personnes âgées de 30 ans déterminera notre monde. En réponse à ce défi, nous et nos partenaires construisons le réseau RYBAKOV PLAYSCHOOL, qui compte 10 millions d'enseignants de maternelle et d'école primaire pour les enfants de 3 à 12 ans, afin de développer leurs compétences du 21e siècle. Aujourd'hui, notre avenir se trouve sur les bancs de l'école.

2. Le foyer familial joue un rôle essentiel. Les familles et les collectivités ont fait les frais de la pandémie. Les personnes ayant plus de liens sociaux étaient mieux armées pour faire face aux défis du confinement. La création de liens sociaux favorables à la sécurité et à la prospérité de tout un chacun est la mission du mouvement UNITED FAMILIES, qui opère à travers des confédérations nationales d'UF dans 160 pays. L'objectif est de soutenir plus de 50 millions de personnes dans différentes régions du monde. Le hashtag du mouvement est #FamilyFirst.

3. La lutte contre l'inégalité d'accès au cœur des préoccupations. Les facilités qu'offrent le télétravail et la réalité augmentée permettent de trouver un emploi et de bénéficier d'une éducation, quelle que soit la région du monde où vous vivez. La RYBAKOV FOUNDATION promeut des solutions éducatives pour les familles du monde entier. Ces solutions consistent à aider les familles à acquérir des compétences afin d'établir leur espace de liberté et de se protéger contre les abus, la manipulation et le contrôle par les entreprises et les organisations agissant contre les intérêts de la famille. Le soutien aux collectivités est un autre domaine d'intérêt de la fondation dans le cadre de son investissement pour améliorer la qualité de vie.

4. L'avenir ne se fait pas seul : nous le construisons ! L'IMPACTISME est une tendance croissante. L'IMPACTISME est une nouvelle forme d'action sociale collective qui accélère la croissance de la qualité de vie et du bien-être. Tout d'abord en tant que nouvelle forme d'action sociale, puis en tant que forme d'auto-organisation proactive, l'IMPACTISME constituera le socle permettant de créer des forces et des communautés « supranationales ». Le mouvement s'appuiera sur les acteurs locaux dans un réseau mondial distribué et décentralisé, uni par l'esprit de transformation sociale.

