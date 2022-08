Pôvodná produkcia, ktorá vás priblíži k Číne v novej ére

PEKING, 29. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Chcete pochopiť vývoj Číny za posledné desaťročie? CGTN a Programové centrum CMG pre európske a latinskoamerické jazyky poskytnú globálnemu publiku v auguste 2022 na viacjazyčných platformách balík programov zameraných na „Čínu v novej ére".

Programy odhaľujú jasný obraz skutočnej Číny a sprevádzajú divákov desaťročím vývoja a zmien, cestou rozvoja krajiny a jej rozmanitej a inkluzívnej kultúry.

Original productions taking you closer to China in the New Era A host of programs focusing on "China in the New Era" are announced in Beijing. /CGTN

Tu je ukážka niektorých najzaujímavejších.

Na každom záleží: Čína za desaťročie

S cieľom zachytiť zmeny, ktoré čínsky ľud zažil za posledných 10 rokov, „Čína za desaťročie" skúma transformáciu Číny vo viacerých oblastiach – od vysokokvalitného rozvoja po riadenie, od budovania kultúrnej základne po globálnu spoločnú prosperitu.

Prostredníctvom 36 príbehov, ktoré rozprávajú bežní ľudia, program odhaľuje, ako na každom v Číne záleží a ich prínosom sa môžu diať zázraky.

Čína cez globálny objektív

Ako vyzerá Čína z globálnej perspektívy? CGTN predstavuje množstvo relácií navrhnutých tak, aby umožnili divákom z celého sveta hlbšie nahliadnuť do reality života v krajine.

„My Account on China" (Moja úvaha o Číne) a „On the Move" (V pohybe) poskytuje zahraničným divákom autentické príbehy, aby pochopili zmeny a vývoj v Číne.

„Latin Youth in Rural China" (Latinská mládež vo vidieckej Číne) zaznamenáva výlet troch mladých Latinoameričanov do čínskej juhozápadnej provincie S'-čchuan, aby preskúmali model rozvoja vidieka krajiny. K výletu sa pripojil aj argentínsky veľvyslanec v Číne a prostredníctvom svojho denníka sa podelil o svoje myšlienky o revitalizácii čínskeho vidieka.

„The China Path: A Panoramic Decoding" (Čínska cesta: Panoramatické dekódovanie) poskytuje divákom komplexný obraz Číny prostredníctvom názorov svetových lídrov a globálnych mysliteľov na riadenie krajiny.

„Classic Quotes by Xi Jinping" (Klasické citácie Si Ťin-pchinga) prináša úplne novú cestu v piatich jazykoch na objavovanie príbehov klasiky a diskusiu o kultúrnom základe čínskeho ľudu, aby pomohla divákom pochopiť, ako čínska múdrosť pomáha podporovať vládnutie rozvíjajúceho sa národa.

From Poverty to Prosperity: The Chinese Path to Modernization (Od chudoby k prosperite: Čínska cesta k modernizácii)

Prostredníctvom rôznych programov sa CGTN snaží vysvetliť, ako Čína odstránila extrémnu chudobu a pokračovala na svojej ceste k modernizácii.

Od rušných metropol až po vzdialené dediny, pokrok a výzvy na ceste modernizácie Číny sa nikdy nezastavili. „Modernization for 1.4 Billion" (Modernizácia za 1,4 miliardy) diskutuje o procese a charakteristikách jedinečnej cesty Číny k modernizácii a spája globálnych odborníkov, aby diskutovali o jej medzinárodnom význame.

Dokumentárny film „The Road to Common Prosperity" (Cesta k spoločnej prosperite) od Dr. Roberta Lawrencea Kuhna predstavuje transformáciu Číny z rôznych uhlov pohľadu.

12-dielny seriál „China by Numbers" (Čína v číslach) vychádza zo štatistiky a využíva čísla na prezentáciu transformácie Číny z rôznych uhlov vrátane hospodárstva, zmierňovania chudoby, infraštruktúry, vzdelávania, vedy a techniky, kultúry a športu.

Diverse and Inclusive: The Beauty of Chinese Culture (Rozmanitá a inkluzívna: Krása čínskej kultúry)

Mnohé nové relácie hlboko prenikajú do čínskej kultúry a histórie. Diskutujú o dôležitej úlohe kultúrnych výmen pri vzájomnom učení a rešpekte medzi národmi.

„The Vibe" (Vibrácie) ponúka pohľad na kultúrne výmeny medzi Čínou a zvyškom sveta.

„Foodwise" (Pochopenie potravín) a „Why We Love Dunhuang" (Prečo máme radi Tun-chuang) rozvíjajú živú kultúrnu tapisériu Číny a predstavujú divákom cestu k podstate čínskej kultúry.

„The Song, Painted" (Piesňou maľované) dekóduje tradičnú čínsku estetiku prostredníctvom životného štýlu zobrazeného na maľbách dynastie Song pomocou technológie virtuálneho umenia, zatiaľ čo „Inheritors" (Dediči) osvetľujú bohaté nehmotné kultúrne dedičstvo Číny a príbehy, ktoré sa za ním skrývajú.

CGTN tiež predstavila „China Box" (Čínska debna), interaktívny videoprodukt, ktorý príde v októbri. China Box poskytuje nový zážitok zo sledovania videa vytvorením virtuálneho sveta, kde si používatelia môžu vybrať avatarov, ktorí sa im páčia, a užiť si tisíce videí.

Čínsky dokumentárny festival 2022 v Afrike

CGTN spustila v roku 2022 Čínsky dokumentárny festival Global Screening v Afrike, čo je po prvýkrát, čo sa na festivale konalo špeciálne podujatie pre konkrétny región za prítomnosti veľvyslancov v Číne z Beninu, Kamerunu, Gabonu, Senegalu, Tanzánie a Zimbabwe.

Festivalu sa zúčastní tridsať vysielateľov a inštitúcií z 20 afrických krajín, aby si pozreli príbehy pre africké publikum.

Od spustenia Čínskeho dokumentárneho festivalu v júni 2022 bolo pre globálne publikum premietnutých alebo streamovaných viac ako 50 dokumentárnych filmov od CGTN. Zahŕňajú ocenené produkcie v angličtine, francúzštine, španielčine, arabčine a ruštine.

https://news.cgtn.com/news/2022-08-28/Original-productions-taking-you-closer-to-China-in-the-New-Era-1cROjP00bD2/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=Xduh8eD71Qk

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1886518/A_host_programs_focusing_China_New_Era_announced_Beijing_CGTN.jpg

SOURCE CGTN