Power1One fecha parceria com Toguro, influencer do mundo fitness

SAO PAULO, 23 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em pleno 2022 e você ainda não incluiu em sua rotina, uma alimentação nutritiva e de qualidade? Com esse bordão que tem feito sucesso nas redes sociais a Power1One, principal marca de produtos e pastas de amendoim do Brasil, quer ajudar o consumidor nesta missão. A marca fechou uma parceria de peso com o influenciador Tiago Toguro, com o objetivo associar os seus produtos que são zero açúcares, vegano, sem glúten, a uma personalidade que compartilha com as mesmas primícias da empresa: um estilo de vida saudável e a prática de exercícios físicos.

Power1One - Toguro

Além de influenciador de sucesso do mundo fitness, Toguro também é empresário, músico e professor de educação física e possui quase 6 milhões de seguidores no Instagram. Thiago tem um canal no YouTube chamado "Em busca do shape inexplicável", onde ele fala da sua rotina, mostra exercícios e conta sua história de superação.

"A Power1one já encanta o consumidor pela sua qualidade e inovação e neste momento, entendemos a importância também da identificação direta com nosso público. A nova parceria vem para reforçar essa proximidade, traduzindo de forma natural essa relação enquanto fortalece nossos atributos de marca", afirma O CEO da Power1One, Pedro Ciccotti.

Sobre a Power1One

A Power1One é a principal marca de produtos e pastas de amendoim do Brasil e que se destaca por oferecer alimentos saudáveis, sem adição de açúcar refinado, sem glúten e zero lactose. A marca foi desenvolvida pela NUT Ingredientes, empresa alimentícia especializada em produtos a partir do amendoim e de castanhas. Suas características fizeram com que conquistasse consumidores em todo o País, tornando-se referência de qualidade e inovação em alimentação saudável. Oferece um amplo portfólio de 53 produtos, tendo como carro-chefe a Pasta de Amendoim Tradicional e a Pasta de Amendoim Crocante, cremes, barras proteicas, snacks e bebidas em pó. A Power1One vem crescendo anualmente e sua fábrica de Marília (SP) tem capacidade produtiva de 900 toneladas de pastas de amendoim por mês. Sua produção segue os altos níveis de segurança alimentar e toma os cuidados necessários para a preservação da qualidade em todas as etapas. Saiba mais em www.Power1One.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1974007/Power1One___Toguro.jpg

FONTE Power1One

SOURCE Power1One