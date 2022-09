Power1One lança pasta de amendoim sabor bombom de avelã

SAO PAULO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Power1One, a principal marca de produtos e pastas de amendoim do Brasil, acaba de lançar mais uma novidade em sua linha Sweet. A nova pasta de amendoim com sabor bombom de avelã. O produto estará no mercado neste segundo semestre para enfatizar a proposta da marca em criar produtos diferenciados que possam ser utilizados como energético para pós e pré-treino, sobremesas ou em preparos de receitas especiais.

Para alcançar o ponto irresistível ao paladar, o CEO da Power1One, Pedro Ciccotti conta que foram realizados diversos testes até chegar ao resultado desejado.

"Foram três anos de desenvolvimento. Foram muitos testes diários para encontrar o melhor sabor. Além da preocupação com a gustação, os produtos Power1One são elaborados nos mais altos níveis de segurança alimentar e o cuidado com a preservação da qualidade em cada etapa é primordial para nós", detalha o executivo.

A nova pasta é feita com pedaços de amendoim, cacau e creme de avelã. Todo esse novo conceito da marca, transforma a concepção do consumidor, quando se trata de alimentos que sejam saudáveis e saborosos.

"Ainda existe uma resistência, entre o alimento ser gostoso e também saudável. E a nossa linha Sweet veio para quebrar esse estereótipo, as duas características podem caminhar juntas. Ao olhar as informações nutricionais da pasta bombom de avelã, nota-se a ausência de açúcar, lactose, glúten e maltodextrina e isso parece ser impossível ser saborosa. Mas, ela é e muito", enfatiza Ciccotti.

A maltodextrina é um tipo de carboidrato que não pode ser ingerido por pessoas diabéticas ou com excesso de peso. Essa substância não faz parte do rol de ingredientes utilizados para a fabricação da pasta bombom de avelã. Essa vantagem, a torna um alimento ideal para ser consumido por toda a família, principalmente para aqueles que não podem ingerir altas doses de açúcar ou procuram manter uma dieta balanceada.

Além disso, a pasta é um alimento que possui renovadores celulares que protegem contra o envelhecimento precoce. É rica em vitamina E, funcionando assim como antioxidante. Entre outros benefícios derivados do amendoim, principal ingrediente das pastas, estão o aumento da libido, fortalecimento dos ossos, combate à celulite e elevação da defesa do organismo.

Sobre a Power1One

A Power1One é a principal marca de produtos e pastas de amendoim do Brasil e que se destaca por oferecer alimentos saudáveis, sem adição de açúcar refinado, sem glúten e zero lactose. A marca foi desenvolvida pela NUT Ingredientes, empresa alimentícia especializada em produtos a partir do amendoim e de castanhas. Suas características fizeram com que conquistasse consumidores em todo o País, tornando-se referência de qualidade e inovação em alimentação saudável. Oferece um amplo portfólio de 53 produtos, tendo como carro-chefe a Pasta de Amendoim Tradicional e a Pasta de Amendoim Crocante, cremes, barras proteicas, snacks e bebidas em pó. A Power1One vem crescendo anualmente e sua fábrica de Marília (SP) tem capacidade produtiva de 900 toneladas de pastas de amendoim por mês. Sua produção segue os altos níveis de segurança alimentar e toma os cuidados necessários para a preservação da qualidade em todas as etapas. Saiba mais em www.Power1One.com.br.

