Powerhouse Brattørkaia remporte le Smarter E-Award 2020 dans la catégorie « Outstanding Projects »

Powerhouse Brattørkaia est le bâtiment à énergie positive le plus septentrional au monde. Cela signifie qu'il a été conçu pour générer plus d'énergie qu'il ne consommera durant toute son existence, depuis la production des matériaux de construction, jusqu'à sa construction, son exploitation et sa gestion, pour finir avec sa démolition. Le surplus d'énergie solaire propre – plus de deux fois ce dont le bâtiment a besoin par an pour fonctionner – est envoyé vers un microréseau local afin d'alimenter les bâtiments avoisinants, des bus et des voitures électriques, et le système de ferries dans le port voisin.

Powerhouse Brattørkaia est le fruit d'un effort collaboratif. Entra, un leader environnemental dans le secteur de l'immobilier, détient et gère l'immeuble, tandis que le bureau d'architecture international Snohetta a dessiné le bâtiment. Le constructeur vert mondial Skanska a réalisé les services de sous-traitance généraux, tandis que Solcellespesialisten est le fournisseur total de systèmes photovoltaïques en Norvège, qui a conçu et installé les panneaux solaires sur le toit. SunPower a fourni ses panneaux solaires à haut rendement SunPower Maxeon, qui allient une puissance maximale à des normes uniques de durabilité comme Declare Label, offrant une transparence des matériaux.

« L'Intersolar Smarter E-Award est une récompense importante dans le secteur, et nous sommes très fiers de l'avoir remportée pour toute l'équipe ; elle fera connaître Powerhouse Brattørkaia, qui est véritablement un bâtiment du futur », explique Jeff Waters, PDG de SunPower Technologies et qui sera bientôt le PDG de Maxeon Solar Technologies quand elle se séparera de SunPower. « C'est un honneur pour nous de proposer une technologie solaire évoluée qui donne à nos clients où qu'ils soient le pouvoir d'avoir un impact positif sur le monde. »

Powerhouse Brattørkaia a obtenu la certification BREEAM Outstanding, le classement le plus élevé décerné selon la principale méthode d'évaluation de la durabilité dans le monde pour la performance de durabilité environnementale, sociale et économique d'un bien. Ses solutions soutiennent l'Accord de Paris sur le climat (CCNUCC) qui vise la limitation à 1,5 degré Celsius de l'augmentation de la température dans le monde. Il constitue également un exemple pour la construction responsable de maisons et d'espaces de bureaux pour un futur d'énergie renouvelable. Un établissement aussi septentrional nécessitait une solution architecturale intégrée pour le recueil d'énergie solaire, dès lors que les angles varient sensiblement selon les jours et les saisons, et que les panneaux procurent le meilleur rendement à 90 degrés par rapport au soleil. L'angle aigu du toit du bâtiment a été spécialement créé pour optimiser la production solaire, tirant au maximum parti des 1 157 panneaux solaires SunPower Maxeon 3, stratégiquement situés pour recueillir autant d'énergie solaire que possible.

« Cette récompense est un testament pour notre talentueuse équipe qui offre des solutions de classe mondiale innovantes afin de favoriser la transition énergétique », ajoute Helene Bøe Tømmerbakke, responsable de projet pour Solcellespesialisten. « Puisque Powerhouse Brattørkaia doit produire plus de deux fois l'électricité qu'il consomme sur une année, nous avons choisi les panneaux SunPower Maxeon, qui génèrent plus d'électricité sur un espace donné que tout autre panneau disponible dans le commerce. Nous devions également utiliser des produits dont la documentation montre la quantité d'énergie utilisée dans l'approvisionnement et la fabrication. Le Declare Label a fait apparaître un attachement à la transparence, ce qui était important pour notre décision. »

