PowerObjects, une entreprise de HCL Technologies, a annoncé le lancement d'une unité opérationnelle dédiée de Microsoft

La nouvelle unité opérationnelle aidera les clients communs dans le cadre d'initiatives de transformation numérique

MINNEAPOLIS, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- HCL Technologies (HCL), une entreprise technologique leader au niveau mondial, vient d'annoncer le lancement d'une unité opérationnelle HCL Microsoft qui se concentre sur les technologies Microsoft, afin d'étendre les offres de progiciels, de Microsoft Dynamics 365, de Microsoft Azure, de l'IdO, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine, tout en aidant les employés à être plus performants avec Microsoft 365 et Windows 10. L'unité opérationnelle HCL Microsoft créera de la propriété intellectuelle en étendant la plateforme Microsoft à des scénarios spécifiques aux clients et fournira également un soutien supplémentaire aux clients des secteurs des services financiers, des soins de santé et des sciences de la vie, de la production, de la vente au détail et du voyage. L'unité opérationnelle intègre l'une des activités primées les plus importantes de Microsoft Dynamics au monde, PowerObjects, une société de HCL Technologies, qui rassemble plus de 5500 professionnels et touche plus de 2000 clients.

« L'unité opérationnelle HCL Microsoft constitue la prochaine étape pour renforcer la relation réussie et durable entre HCL et Microsoft. De plus en plus, les clients avancent à grands pas en intégrant des solutions d'IdO à l'apprentissage machine pour l'analyse, en exécutant cette solution dans le Cloud public et en s'appuyant sur le CRM. Cette unité opérationnelle associe les services spécialisés de HCL et une présence mondiale, grâce aux puissantes technologies de Microsoft en matière de Cloud et de technologies commerciales, ce qui en fait une offre forte et unique pour les clients. Ces offres arrivent à un moment crucial, où les entreprises mettent activement en place les technologies numériques pour obtenir des avantages concurrentiels », a déclaré Kalyan Kumar, vice-président général et directeur technique mondial chez HCL Technologies. « Don Jones, qui dirige l'unité opérationnelle HCL Microsoft, apporte plus de vingt années d'expérience chez Microsoft et il a mis en place de nombreuses solutions et campagnes de mise sur le marché avec succès chez Microsoft. »

Judson Althoff, vice-président exécutif chez Microsoft a déclaré : « Grâce à l'établissement d'une unité opérationnelle Microsoft, HCL fait un grand pas en avant dans le partenariat de longue date entre nos deux sociétés. Les entreprises bénéficieront par conséquent de produits et services uniques, adaptés à leurs parcours numériques, tout en favorisant un travail et une collaboration modernes. Ensemble, nous serons en mesure d'offrir une vaste expérience à nos clients communs. »

Le rapport Marketscape d'IDC a placé HCL comme chef de file dans l'évaluation des fournisseurs pour les services de mise au point de Microsoft à travers le monde, pour l'année 2019. Forrester place HCL en tant que chef de file dans Dynamics 365. Par ailleurs, Microsoft a désigné HCL-PowerObjects pour les prix Partenaire de service à la clientèle de l'année de Dynamics 365 de Microsoft 2019 et Partenaire de services financiers de l'année.

