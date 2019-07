Poziom sprzedaży Suning.com sięga 184,2 miliarda RMB w pierwszej połowie roku, o 21,8% więcej w porównaniu do roku ubiegłego

NANJING, Chiny, 31 lipca 2019 r. /PRNewswire/ -- Wieczorem 30 lipca bieżącego roku firma Suning.com (002024.SZ), wiodący detalista inteligentny O2O będący w posiadaniu Suning Holdings Group, opublikowała sprawozdanie za pierwszą połowę roku 2019. Zgodnie z raportem przychód operacyjny firmy w pierwszej połowie roku sięgnął 134,618 miliarda RMB, co stanowi wzrost o 21,63% w porównaniu do roku ubiegłego. Poziom sprzedaży towarów omnikanałowych wyniósł 184,215 miliardów RMB, co stanowi wzrost o 21,8% w porównaniu do roku ubiegłego, a przychód netto udziałowców wyniósł 2,139 miliarda RMB.

Suning.com ciągle podnosi możliwości w zakresie zdobywania klientów w sieci i poza nią. Z dniem 30 czerwca liczba zarejestrowanych klientów na platformie detalicznej Suning.com wynosi 442 miliony, a Suning.com jest w posiadaniu 7503 własnych i franczyzowych sklepów, a także 5368 sklepów osiedlowych Suning Xiaodian i Diatiantian.

W pierwszej połowie roku ogólne wyniki na krajowym rynku konsumenckim pozostawały bez zmian. Według Krajowego Biura Statystycznego między styczniem a czerwcem całkowity poziom sprzedaży detalicznej dóbr konsumenckich w kraju wyniósł 19,5 biliona RMB, jednak wskaźnik wzrostu spadł o 1% w porównaniu do roku ubiegłego, a wskaźnik wzrostu sprzedaży online spadł aż o 8,2%.

Pomimo mniej sprzyjających warunków rynkowych działalność w sieci i poza nią firmy Suning.com utrzymała stosunkowo wysoki poziom wzrostu dzięki ciągłemu wdrażaniu strategicznego planu rozwoju we wszystkich scenariuszach i wszystkich kategoriach detalu.

Z końcem czerwca firma była w posiadaniu 7503 własnych i franczyzowych sklepów. Zwłaszcza w społecznościach miejskich i w obszarach wiejskich sklepy franczyzowe Suning Xiaodian i Suning.com szybko się rozwijają. Całkowita liczba własnych sklepów Suning Xiaodian i Diatiantian sięgnęła 5368, natomiast liczba sklepów detalicznych franczyzowych Suning.com sięgnęła 5108. Liczby te przyczyniają się do utworzenia kompleksowego, zintegrowanego ekosystemu konsumpcji online i offline w krajowej branży handlu detalicznego.

Jeżeli chodzi o rozbudowę łańcucha dostaw, w celu promocji profesjonalizacji i usprawnienia operacji firma Suning.com ogłosiła na początku roku ustanowienie pięciu dużych grup towarowych: artykuły gospodarstwa domowego, elektronika konsumencka, dobra szybkozbywalne, odzieżowe domy towarowe i grupa międzynarodowa. W międzyczasie firma dokonała nabycia 37 domów towarowych Wanda i 80% udziałów w Carrefour China. Nowe nabytki szybko wzmocnią możliwości oddziału domów towarowych i dóbr szybkozbywalnych.

Jednocześnie firma Suning.com założyła i usprawniła dostawę w ramach bezpośrednich nabyć zagranicznych. Zgodnie z raportem Suning International jest w posiadaniu szeregu magazynów bezpośrednich łańcuchów dostaw w Stanach Zjednoczonych, Australii, Niemczech, Japonii i innych krajach. Firma zakończy realizację projektu „15+15 magazynów" (15 magazynów za granicą, 15 magazynów w kraju) do roku 2020.

W pierwszej połowie tego roku firma Suning.com ciągle zwiększała inwestycje w logistykę, finanse, technologię i budowę innych kluczowych możliwości w celu ustanowienia solidnych fundamentów wzrostu w następnej dekadzie.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę logistyczną, z końcem czerwca 2019 r. całkowita powierzchnia magazynowa i powiązane zakłady wsparcia Suning Logistics i TKK Express objęły ponad 10 milionów metrów kwadratowych. Firma Suning.com przyspieszyła rozwój działalności w produktach spożywczych i zainwestowała w 46 magazynów łańcucha dostaw chłodzonych, świeżych produktów spożywczych obejmujących 218 miast. W celu dalszego usprawnienia możliwości logistycznych i obsługi posprzedażowej na rynkach regionalnych i miejskich firma Suning.com ustanowiła złożoną sieć usługową na potrzeby klientów na tychże rynkach. Sieć łączy w sobie dystrybucję, instalację, konserwację i usługi dostaw ekspresowych. Z końcem czerwca powstało 950 regionalnych centrów obsługi.

W pierwszej połowie roku poziom działalności finansów konsumenckich Suning Finance wzrósł o ponad 100% w porównaniu do roku ubiegłego, a działalność finansowania łańcuchów dostaw wzrosła o 41,3% w skali roku. Działalność płatności mobilnych offline szybko się rozwijała, a liczba transakcji wzrosła o 231% w porównaniu do roku ubiegłego. W okresie objętym sprawozdaniem Suning Bank szybko się rozwijał. Z końcem czerwca 2019 r. całkowity kapitał Suning Bank było 68,2% większy w porównaniu do początku roku.

O Suning

Powstała w 1990 roku firma Suning jest jednym z wiodących przedsiębiorstw handlowych w Chinach z dwoma publicznymi spółkami w Chinach i Japonii. W 2018 r. firma Suning Holdings zajęła drugie miejsce w rankingu 500 największych chińskich firm niebędących w posiadaniu rządowym z rocznym przychodem na poziomie 80,85 miliarda USD (557,9 miliarda RMB). Wypełniając misję „przewodzenia ekosystemowi we wszystkich branżach przez tworzenie elitarnej jakości życia dla wszystkich", firma Suning wzmocniła i poszerzyła kluczową działalność w ośmiu branżach wertykalnych: Suning.com, logistyka, usługi finansowe, technologia, nieruchomości, sport, media i rozrywka oraz inwestycje. Suning.com znajduje się na liście czołowych 500 przedsiębiorstw Fortune Global za rok 2019. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.suningholdings.com

