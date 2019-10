PPTA roept Europa op om meer bij te dragen aan de wereldwijde plasma-inzameling

Plasma-afgeleide geneesmiddelen zijn de enige therapieën voor een groot aantal zeldzame ziekten

BRUSSEL, 29 oktober 2019 /PRNewswire/ -- Personen die leven met zeldzame, chronische en soms levensbedreigende ziekten zijn afhankelijk van medische behandelingen die als basismateriaal menselijk plasma gebruiken, en de Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) herhaalde vandaar zijn oproep om beleidsregels op te stellen waarmee het doneren van plasma in heel Europa bevorderd wordt. De getrokken conclusies voortkomend uit de conferentie die vandaag door de Europese Commissie gehouden werd over de evaluatie van de EU-wetgeving inzake bloed, weefsels en organen ondersteunt PPTA's positie: de evaluatie bevestigt dat, gezien de groeiende behoefte aan plasma-afgeleide geneesmiddelen (PDMP's), lidstaten meer moeten doen om plasma-inzameling mogelijk te maken zodat deze producten vervaardigd kunnen worden.1

Er is brede concensus dat Europese landen meer moeten doen om, waar mogelijk, het doneren van plasma aan te moedigen zodat ervoor gezorgd kan worden dat patiënten toegang hebben tot hun behandelingen. Momenteel is Europa voor de vervaardiging van PDMP's (plasma-derived medicinal products) sterk afhankelijk van plasma afkomstig uit de Verenigde Staten. PPTA pleit er al lang voor dat Europese regeringen beleidsregels opstellen die aan deze doelstellingen voldoen, waaronder:

dat plasmaferese-programma's opgesteld worden met als doel het verzamelen van plasma voor productiegebruik en het organiseren van campagnes om mensen te informeren over de noodzaak van plasma-donaties.

dat erkend wordt dat het essentieel is dat er voldoende plasma beschikbaar is voor productiegebruik en dat het bestaan van openbare en particuliere plasmacollectiecentra mogelijk is.

dat toegestaan wordt dat er systemen zijn waar plasmadonoren gecompenseerd worden voor hun inspanningen en toewijding aan het leveren van levensreddend materiaal voor patiënten over de hele wereld.

"De EU en EU-lidstaten moeten de juiste beleidskaders opzetten om meer bij te dragen aan de wereldwijde behoefte aan plasma," aldus Maarten Van Baelen, Executive Director, PPTA Europe. "Zoals benadrukt in het evaluatieverslag van de Europese Commissie hebben patiënten terecht vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van PDMP's, maar de toegang en continuïteit van zorg voor patiënten baren de meeste zorg," voegde hij hieraan toe.

Over PPTA

De Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA – www.pptaglobal.org), een wereldwijde brancheorganisatie, vertegenwoordigt particuliere fabrikanten van plasma-afgeleide en recombinante analoge behandelingen, gezamenlijk bekend als plasma-eiwitbehandelingen, alsmede de verzamelaars van bronplasma dat gebruikt wordt voor fractionering. Miljoenen mensen wereldwijd maken gebruik van deze therapieën om een verscheidenheid aan ziekten en ernstige medische aandoeningen te behandelen. PPTA beheert ook normen en programma's om de kwaliteit en veiligheid van plasma-eiwit behandelingen, donoren en patiënten te waarborgen. Ga voor meer informatie naar https://www.pptaglobal.org/

1 Werkdocument van de Commissie - Evaluation of the Union legislation on blood, tissues and cells SWD(2019) 376 final – 10 oktober 2019 – Meer informatie: https://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/policy/evaluation_en

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/807867/Plasma_Protein_Therapeutics_Association_Logo.jpg

Related Links

http://www.pptaglobal.org



SOURCE Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA)