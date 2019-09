PPTA verwelkomt nieuwe Executive Director van de Europese afdeling

Van Baelen brengt tien jaar ervaring in belangenbehartiging voor biowetenschappen met zich mee

ANNAPOLIS, Maryland, 2 september 2019 /PRNewswire/ -- De Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) kondigde vandaag aan dat Maarten Van Baelen is toegetreden tot de organisatie als Executive Director, PPTA Europe. Maarten brengt voor PPTA meer dan 10 jaar ervaring met zich mee op het gebied van levenswetenschappen, inclusief als pleitbezorger voor toegang tot generieke en biologisch gelijkwaardige geneesmiddelen en geneesmiddelen met toegevoegde waarde. Hij heeft de belangen behartigd van de farmaceutische sector op publieke fora, bij strategische beleidsontwikkeling en op belangrijke onderwerpen bij de Europese Commissie, nationale bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden.

Over de nieuwe rol van Baelen zei President & CEO van PPTA, Amy Efantis: "We zijn verheugd dat Maarten zich bij de organisatie heeft aangesloten en we kijken ernaar uit om onder zijn leiding samen te werken aan onze gezamenlijke inzet in Europa. Met Maartens ervaring kan hij de belangen van de plasma-eiwittherapiesector behartigen bij patiënten, toezichthouders, beleidsmakers en aanbieders. Hij deelt onze inzet om ervoor te zorgen dat onze leden therapieën kunnen ontwikkelen en aanbieden aan de patiënten die ze nodig hebben."

De Executive Director, PPTA Europe, is verantwoordelijk voor het beheer van aan gezondheidsbeleid gerelateerde kwesties op Europees en nationaal niveau, inclusief programma's en activiteiten ter ondersteuning van PPTA's wereldwijde doelstellingen. Hij fungeert als belangrijkste aanspreekpunt voor de plasma-eiwitgeneesmiddelenindustrie in Europa voor verschillende gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en belangrijke Europese belangengroepering die de standpunten en het beleid van de organisatie vertegenwoordigen.

"Ik kijk ernaar uit onderdeel te worden van PPTA, vooral in een tijd die wereldwijd significante veranderingen in het gezondheidszorgbeleid belooft, "zei Van Baelen. "Het waarborgen van de toegang van patiënten tot de gezondheidszorg is altijd een prioriteit voor mij geweest. Het beveiligen van de toegang tot plasma-eiwittherapieën en het aanmoedigen van personen om plasma te doneren, is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen met verschillende zeldzame en ernstige ziekten een gezond en normaal leven kunnen leiden, ongeacht waar ze wonen. Het is een eer om een dergelijke verantwoordelijkheid te krijgen."

Over PPTA

De Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), een wereldwijde brancheorganisatie, vertegenwoordigt de particuliere fabrikanten van plasma afgeleide en recombinante analoge therapieën, gezamenlijk bekend als plasma-eiwittherapieën en de verzamelaars van bronplasma dat wordt gebruikt voor fractionering. Miljoenen mensen gebruiken deze therapieën wereldwijd om een verscheidenheid aan ziekten en ernstige medische aandoeningen te kunnen behandelen. PPTA beheert ook normen en programma's die helpen bij het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van plasma-eiwittherapieën, donoren en patiënten.

