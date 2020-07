PQE Group crée une équipe de recherche interne pour lutter contre la diffusion d'informations fallacieuses en rapport avec le COVID-19

FLORENCE, Italie, 14 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Avec la pandémie du COVID-19, le besoin continu d'obtenir des informations a poussé les gens à se fier à des sources peu fiables, alimentant ainsi la propagation d'informations fallacieuses.

C'est pour cette raison que Gilda D'Incerti, CEO et fondatrice de PQE Group, fournisseur de services de qualité pour les sciences de la vie, a décidé le mois dernier de créer une équipe spéciale d'employés chargés d'effectuer des recherches sur l'un des effets secondaires les plus débattus du COVID-19 : l'infodémie.

Au cours de l'un des messages vidéo mensuels envoyés au personnel par Mme D'Incerti pendant le confinement aux plus de 700 employés répartis dans les différentes filiales du groupe, elle a fait appel à l'envoi de candidatures personnelles pour créer une équipe de chercheurs. L'objectif était d'étudier méthodiquement et systématiquement les principaux aspects de cinq grands domaines de l'information - tels que la science, l'écologie, les big data, l'économie sociale et le droit - qui, au cours des derniers mois depuis le début de la pandémie, ont largement contribué à façonner le débat public.

L'équipe, composée de 24 experts-conseils de PQE Group, rassemble des diplômés dans diverses disciplines allant de l'ingénierie biomédicale et de la biotechnologie aux sciences économiques et sociales, et s'efforce de fournir des informations autant que possible par le biais des canaux de communication d'entreprise scientifiquement justes et informés sur ces sujets, rendant compte des résultats obtenus de manière claire et simple.

Afin de garantir la sécurité des données, deux auditeurs pharmaceutiques renommée au niveau internationale ont été sélectionnés pour soutenir l'équipe : Claudio Puglisi, Vice President de PQE Group et du Comité exécutif pour les relations extérieures de la Parental Drug Association (PDA), et Paolo Baroldi, qui, avant de devenir consultant pour PQE Group aux États-Unis, était Vice President of Development et R&D Chairman chez Chiesi Farmaceutici SPA.

L'un des principaux avantages de cette recherche est également la diversité culturelle de l'équipe, les personnes choisies pour ce projet viennent des principaux pays touchés par le COVID-19 comme l'Italie, l'Espagne, le Japon, l'Inde, les États-Unis, le Mexique et le Brésil. De cette manière, en plus d'approfondir différents points de vue, les différentes équipes auront accès à des informations transversales, capables de rendre les actualités plus fiables.

Les articles sont disponibles sur cette page.

De plus, des pastilles vidéo seront publiées sur la chaîne YouTube de la société, dans le but de diffuser des informations scientifiques et culturelles faciles à comprendre.

« L'idée du projet Infodemic Task Force découle du fait qu'au cours des derniers mois, nous avons été bombardés avec de nombreuses informations contradictoires, dont certaines, peut-être les plus intéressantes, étaient largement incompréhensibles pour les personnes sans expérience scientifique. J'ai donc décidé de profiter de l'occasion de disposer de nombreux collègues ayant cette expérience pour lancer une initiative de diffusion, essayant de créer de la clarté et un vocabulaire commun en termes de terminologie scientifique pour le grand public et pour la communauté de PQE Group. » Gilda D'Incerti, CEO et fondatrice de PQE Group

