PQE Group parmi les 74 sociétés italiennes nommées « sociétés les mieux gérées » par Deloitte Private

MILAN, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- PQE Group fait partie des lauréats de la quatrième édition du prix « Best Managed Companies », une initiative promue par Deloitte Private pour soutenir et récompenser l'excellence commerciale italienne, dans le cadre de l'initiative soutenue par ELITE, le programme Borsa Italiana pour le développement et la croissance des entreprises à fort potentiel, de Confindustria et ALTIS Università Cattolica.

À l'issue d'un processus approfondi de 6 mois d'évaluation des formulaires d'auto-évaluation préparés par les participants et sélectionnés par des experts de l'organisation multidisciplinaire Deloitte, un jury indépendant composé d'experts du monde institutionnel et universitaire italien a identifié les entreprises lauréates. Parmi eux on retrouve Marta Texts, PDG d'Elite ; Fabio Antoldi, professeur ordinaire de stratégie d'entreprise à l'Université catholique ALTIS ; et Francesca Brunori, directrice des affaires financières de Confindustria. Les entreprises ont été évaluées sur la base de six critères : stratégie, compétences et innovation, engagement et culture d'entreprise, gouvernance et performance, internationalisation et durabilité. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le soir du 27 septembre au Palazzo Mezzanotte à Milan.

« Nous sommes honorés d'avoir reçu ce prix », déclare Gilda D'Incerti , PDG et fondatrice de PQE Group, « car malgré les temps difficiles causés par la pandémie, nous avons ouvert une nouvelle succursale en France à Lyon et signé une dizaine d'accords de partenariat dans le monde entier qui seront certainement utiles à court terme pour le développement de PQE Group au niveau mondial. « Ce prix, poursuit D'Incerti, confirme également que les processus que nous avons mis en place ont été couronnés de succès. Un modèle organisationnel innovant, des politiques de durabilité et la PQE Academy ne sont que des exemples de la façon dont nous concentrons notre excellence sur l'atout le plus important pour notre entreprise : nos employés. Habituellement, conclut D'Incerti, je regarde les états financiers de l'entreprise non seulement d'un point de vue économique, mais je mesure également la tendance en fonction du nombre d'employés que j'embauche au cours d'une année. Et, compte tenu des 350 nouvelles recrues à ce jour, je peux être très satisfaite.

« Félicitations à PQE Group pour cette importante reconnaissance », ont déclaré Ernesto Lanzillo , Partner Deloitte et Deloitte Private Leader, et Andrea Restelli , Partner Deloitte et directeur de BMC, « Cette édition, comme la dernière en 2020, s'est déroulée dans un contexte de pandémie, avec des conséquences importantes et hétérogènes sur l'activité de toutes les entreprises italiennes. Le véritable élément de différenciation est représenté par le fait que les entreprises récompensées ont montré une forte capacité à s'adapter au contexte et à réagir à la fois à la pandémie et à la crise économique. En un mot : résilience. Une qualité indispensable pour se concentrer sur l'objectif de croissance à long terme, en chérissant ses valeurs fondatrices et en adaptant les stratégies et les modèles opérationnels au nouveau contexte. »

