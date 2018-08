Présentation du Meizu 16th : de nouvelles fonctionnalités captivantes associées à des performances puissantes

La marque Meizu est en tête de la fabrication de smartphones et son tout nouveau fleuron est rempli de nouvelles fonctionnalités standard, parallèlement à son célèbre système d'exploitation personnalisé Flyme 7 d'Android.

« La sortie du Meizu 16th symbolise notre plus grand progrès pour ce qui est des performances à ce jour, » a commenté Jack Wong, PDG de Meizu. « Nous avons ajouté un éventail exceptionnel de nouvelles spécifications, et nous espérons qu'elles plairont à nos clients. Nous sommes très fiers de la sortie de ce nouvel emblème et nous sommes persuadés qu'il est la preuve de notre puissance créatrice au niveau de l'expérience consommateur. »

Un matériel novateur

Le Meizu 16th est proposé avec de nouvelles fonctions révolutionnaires, comme : reconnaissance d'empreinte digitale sous l'écran, Super mBack, opération d'une seule main et Face Recognition 2.0 pour la reconnaissance de visage. Avec un écran symétrique Samsung de 6,0 pouces (15,2 cm) associé à une résolution de 2 160 x 1 080, une luminosité de 430 cd/m² et un rapport de contraste de 10 000 : 1, le nouveau venu de la famille Meizu est à prêt à fournir l'affichage le plus net et le plus brillant à ce jour. Les quatre coques de verre incurvées en 3D et personnalisées avec un cadre aux bords ultra minces à droit et à gauche procurent au Meizu 16th son allure élégante et dégagée. Le Meizu 16th sera disponible avec une capacité de 6 + 64 Go et de 8 + 128 Go, avec options de couleur noire 'Midnight Black' ou blanche 'Moonlight White'.

Un appareil photo d'avant-garde

Équipé du double appareil porte-flambeau de Sony, c'est le téléphone idéal pour saisir le moment dans une vidéo impeccable ou un égoportrait charmant. Sur le Meizu 16th, l'appareil photo arrière Sony IMX380+OIS+IMX350 se flatte d'un flash circulaire phénoménal à 6 DEL pour 12 Mpx + 20 Mpx, avec ouverture large ƒ/1,8+ ƒ/2,6 pour flou artistique, un mode de prise en continu, un mode panorama, un retardateur photo et un mode ralenti. L'objectif avant présente également une ouverture assurant 20 Mpx à ƒ/2,0, un objectif fournissant 5 Px, une splendide intelligence artificielle ArcSoft et un éclairage pour reconnaissance faciale rapide.

Des spécifications fabuleuses avec une attention au détail

L'une des principales caractéristiques du Meizu 16th est la capacité tactile de son capteur mTouch avec un angle de reconnaissance à 360° et sa mémoire de cinq empreintes digitales. L'appareil frontal dispose en plus de la reconnaissance de visage Face Recognition 2.0 qui déclenche dans le téléphone un traitement par intelligence artificielle en à peine 0,25 seconde.

Le Meizu 16th a aussi ajouté mCharge, nouvelle version de recharge pouvant ranimer une batterie de 0 % à 67 % en exactement 30 minutes.

Les autres spécifications comprennent :

Dimensions de 150,5 x 73,3 x 7,3 mm

Poids de 152 g

Batterie de 3 010 mAh

Plateforme UCT emblématique Qualcomm Dragon 845

Noyau de traitement Hexagon 685 par intelligence artificielle

Reconnaissance de scène par intelligence artificielle au niveau du matériel

Rétroaction haptique mEngine

Vibration de sonnerie MusicLink

Le nouveau système d'exploitation inventif Flyme 7 Android

Ce n'est pas seulement son aspect extérieur qui fait du Meizu 16th un téléphone remarquable. Le système d'exploitation personnalisé Flyme 7 Android procurera aux utilisateurs ce qui les a attirés vers Flyme et ce qu'ils en attendent, entre autres surprises. La 7e réédition des nombreuses fonctionnalités du système d'exploitation optimisé dans le moindre détail comprend une mise en page d'interface nouvelle avec une plus grande richesse des couleurs et des icônes de bureau plus douces sous un look plus élégant. La simplicité de l'accès au contenu est pourtant maintenue sans que l'expérience visuelle soit sacrifiée.

Flyme 7 offre par ailleurs des animations raffinées, dont une visualisation réaliste de la météo pour illustrer les diverses prévisions. Une nouvelle barre de notification a été dessinée afin de préserver le thème de l'animation et présenter le contenu dans des séquences attrayantes. Tout un choix de thèmes personnalisé sera proposé aux utilisateurs, parmi lesquels figure le personnage bien-aimé Kumamon.

Pour ce qui est de l'accessibilité, le nouveau Flyme apporte à l'usager un mode général nocturne, une perception intelligente de la lumière, un nouveau mode pour protection des yeux ainsi qu'un mode de protection auditive. À l'inverse d'autres systèmes opérationnels ne proposant que des options d'obscurité, le mode global nocturne procure une expérience sur l'ensemble du système.

À propos de Meizu

Fondée en 2003 et ayant son siège à Zhuhai en Chine, Meizu emploie plus de 1 000 personnes et dispose de 600 magasins de vente au détail. La société conçoit et produit des téléphones intelligents créés pour apporter une expérience mobile simple et intuitive.

Disponibilité

Le Meizu 16th sera disponible à l'échelle mondiale en Chine, en Europe, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie.

