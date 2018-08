Prêmio LUI Che Woo anuncia laureados de 2018

Os laureados com o Prêmio LUI Che Woo de 2018 foram anunciados na conferência de imprensa realizada hoje de manhã. Entre os ilustres convidados presentes estavam: Dr. Lui Che Woo, fundador e presidente do conselho de governadores e do conselho de premiação do Prêmio LUI Che Woo; Dr. Moses Cheng Mo-chi, membro do conselho de governadores da LUI Woo Prize Limited; e Professor Lawrence J. Lau, presidente do comitê de recomendação do prêmio.

O Prêmio Energia Positiva de 2018, que este ano teve com área de foco específica a Eliminação do analfabetismo, foi concedido à Pratham Education Foundation. Dedicada a melhorar a qualidade da educação e contribuir com a alfabetização, a Pratham ajuda diretamente um milhão de crianças a aprender noções básicas de escrita, leitura e números. Profundamente apegada aos modelos baseados em evidências, a fundação é atualmente uma das maiores ONGs da Índia e foca-se em medidas de alta qualidade e baixo custo que resolvam falhas do sistema de ensino. Através de modelos dimensionáveis e reproduzíveis que enfatizam a responsabilidade do resultado, a Pratham consegue ter sucesso duradouro e amplamente influente no cenário educacional da Índia e além dela, criando um modelo demonstrativo adaptável aos governos.

O Dr. Rukmini Banerji, CEO da Pratham Education Foundation, declarou: "Estamos surpresos e encantados por termos ganho o Prêmio LUI Che Woo! Nossos próprios valores e visão de tornar o mundo um lugar melhor e mais positivo são muito semelhantes aos do prêmio, e esta honra generosa de um prêmio internacional muito apoiará o trabalho da Pratham de continuar a promover a educação de qualidade para as crianças que mais necessitam".

O Prêmio de Melhoria do Bem-Estar Social de 2018, com Redução do impacto de desastres naturais, sendo a área específica de foco deste ano, foi concedido à Organização Meteorológica Mundial (OMM). A OMM define padrões mundiais e fornece diretrizes para a cooperação internacional, apoiando seus 191 países e territórios a implementar as políticas adotadas, levando a melhor monitoramento, previsão e comunicação de riscos meteorológicos para o mundo inteiro. Seu esforço persistente é fundamental para a redução de dez vezes da perda global de vida por condições meteorológicas e eventos extremos relacionados ao clima e à água observada no último meio século.

O Professor Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial, declarou: "Sentimo-nos honrados por obtermos reconhecimento do Prêmio LUI Che Woo para os esforços da organização em longo prazo que visam mitigar perdas ligadas às condições meteorológicas e eventos extremos relacionados ao clima e à água. Como sempre, nossa prioridade é apoiar nossos membros na luta contra desafios ligados às condições meteorológicas, ao clima e à água. Com o Prêmio LUI Che Woo, certamente estaremos ainda melhor posicionados para compartilhar nossos experiência líder e apoio crucial".

O Prêmio de sustentabilidade de 2018, que este ano teve como área específica de foco o Desenvolvimento de energia renovável, foi concedido para Hans-Josef Fell. Reconhecido internacionalmente como uma figura fundadora do movimento global de energia renovável, o Sr. Fell tem sido um pioneiro ambiental desde a década de 1970. Em 1994, ele fundou a primeira comunidade de energia do mundo para produzir energia solar transformando o mercado de energia renovável, e lutou com sucesso para a adoção da Lei de energia renovável no Parlamento Alemão. Desde então, esta lei foi copiada globalmente mais de 100 vezes, contribuindo para mudanças nas práticas de energias renováveis do mundo inteiro. Com base no seu grande sucesso em tornar a Alemanha a primeira grande economia mundial de energia renovável em 2000, desde então ele compartilha as melhores práticas e negociações com os governos e parlamentos do mundo inteiro para acelerar a transição global para 100% de energias renováveis, ampliando seu impacto globalmente.

O Sr. Hans-Josef Fell declarou: "Promover a energia sustentável, com o objetivo de fazer a transição para 100% renovável em todo o mundo tem sido o trabalho da minha vida. Receber o Prêmio LUI Che Woo Prize é uma grande honra e fortalecerá minhas atividades futuras que visam energizar as pessoas para termos um mundo sustentável e pacífico. Muito obrigado".

O Dr. Lui Woo, fundador e presidente do conselho de governadores e do conselho de premiação do Prêmio LUI Che Woo, declarou: "Os laureados deste ano contribuíram enormemente para melhorar a sustentabilidade, o bem-estar da humanidade e espalhar energia positiva, por isso foram selecionados por unanimidade pelo conselho do prêmio. Estou realmente grato pelo esforço conjunto do conselho do prêmio, comitê de recomendação do prêmio e comitê de seleção. Parabéns mais uma vez.

"O Prêmio Lui Che Woo está semeando sementes de boa vontade, na esperança de espalhar energia positiva para um público mais amplo; mas o apoio ao prêmio e seus laureados dando continuidade às suas obras significativas formam o verdadeiro instrumento para ampliar ainda mais sua influência".

No futuro, o prêmio continuará a evoluir e ampliar ainda mais o escopo de cada categoria de premiação, permitindo a indicação de mais pessoas e organizações que fazem contribuições relevantes em uma ampla gama de áreas.

O período de indicação para o Prêmio LUI Che Woo de 2019 começará em setembro deste ano. O processo de indicação é apenas por convite. O Prêmio LUI Che Woo enviará convites para mais de 1.000 selecionadores, incluindo dirigentes de universidades, instituições acadêmicas e organizações profissionais. As indicações serão consideradas independentemente de raça, religião e nacionalidade (para pessoas) ou local de estabelecimento (para organizações).

Para recursos de multimídia do evento, baixe o seguinte link: https://www.webcargo.net/l/pV5OEyIUW9

Para saber mais sobre o Prêmio LUI Che Woo, visite o site oficial: www.luiprize.org.

Sobre o Prêmio LUI Che Woo

Fundado em 2015 pelo Dr. LUI Woo, o "Prêmio LUI Che Woo, Prêmio para a civilização mundial", é uma premiação internacional inovadora para todos os setores que visa desenvolver a civilização mundial e inspirar pessoas a construir um mundo mais harmonioso. Ele tem como objetivo reconhecer e homenagear pessoas ou organizações do mundo inteiro por suas contribuições excepcionais e incentiva a continuação destes trabalhos com três objetivos: desenvolvimento sustentável do mundo, melhoria do bem-estar da humanidade e promoção de uma atitude de vida positiva com valorização da energia positiva.

Cada laureado recebeu um prêmio em dinheiro de HK$ 20 milhões (equivalente a aproximadamente US$ 2,56 milhões), um certificado e um troféu. Cada prêmio é concedido a um único destinatário, que pode ser uma pessoa ou uma organização.

O Prêmio LUI Che Woo é administrado e gerido pela LUI Che Woo Limited, uma organização de caridade limitada por garantia incorporada em Hong Kong. A empresa de premiação é liderada e supervisionada por um conselho de governadores.

Para consultas, entre em contato com as encarregadas de RP da Golin:

Cyndi Cheng +852 2501 7929 CCheng@golin.com Christi Ho +852 2501 7906 CHo@golin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/734959/Member_of_the_Board_of_Governors___LUI_Che_Woo_Prize_Limited.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/733818/LCWP_Logo.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/734963/Dr_Lui_Che_Woo.jpg



Foto -



https://mma.prnewswire.com/media/734969/Professor_Lawrence_J_Lau.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/733819/Pratham_Education_Foundation_Winner_of_2018_LUI_Che_Woo_Prize_Positive_Energy_Prize.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/733820/World_Meteorological_Organization.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/733821/Hans_Josef_Fell_Winner_of_2018_LUI_Che_Woo_Prize_Sustainability_Prize.jpg

FONTE LUI Che Woo Prize Limited

Related Links

http://www.luiprize.org