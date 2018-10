Průlomové partnerství posílí blockchainové centrum a nejen finančně podpoří miliony podnikatelů v Africe

PITTSFORD, New York, 24. října 2018 /PRNewswire/ -- Konsorcium mezinárodních bankéřů, Papersoft Africa a společnost iVEDiX, která se zabývá digitální transformací, se spojily, aby zahájily transformační iniciativu v oblasti blockchainu a digitálních měn s exkluzivními smlouvami o zavedení bezpečného bezhotovostního finančního transakčního systému provozovaného na blockchainu spojeného se spolupracující platformou. V rámci dobře navrženého celosvětového ekosystému je tato finančně technologická iniciativa zpočátku zaměřena na podporu milionů podnikatelů v Africe, mimo jiné v Konžské demokratické republice („DRC") a Somálsku. Ovlivní stovky milionů životů na africkém kontinentu i mimo něj.

Toto průlomové úsilí poskytuje řešení tradičních bankovních a infrastrukturních překážek tím, že zpřístupňuje elektronickou hotovost a bankovnictví všem osobám s mobilním telefonem a milionům podnikatelů poskytuje přístup k revolvingovému financování. Iniciativa klade důraz na spolupráci s africkými organizacemi a na navrhování řešení specifických pro ekonomické potřeby a cíle země, spolupráci s vládami a soukromým sektorem s cílem identifikovat prioritní oblasti růstu. Toto řešení mobilního bankovnictví má v úmyslu oslovit miliony osob bez bankovního přístupu, kteří jsou v současné době uzavřeni z hlavního proudu finančního systému a uvězněni v kruhu chudoby. Průlomová platforma a blockchain poskytnou pracovní příležitosti, přístup na trhy a finanční služby. Vytvoří také nové zdroje generování příjmů v hlavních afrických průmyslových odvětvích v oblasti zemědělství, těžebního průmyslu, finančních služeb a dalších klíčových odvětví v Konžské demokratické republice a Somálsku.

Serge Nawej, akcionář konsorcia Papersoft Africa a prezident Komise mladých podnikatelů (CNJE) Konžské federace společností (FEC) prohlásil: „Po čtyřech letech od založení nadace a due diligence jsme nadšeni z možnosti představení jedinečné, komplexní a hmatatelné mobilní technologické příležitosti finančně podporovat a usnadnit život milionům mladých podnikatelů v celé Africe. Počínaje Demokratickou republikou Konga a Somálskem využíváme příležitosti demograficky odlišných a inovativních finančně technologických přístupů ke zjednodušení konvenčních bankovních postupů a umožnění přístupu k formálním finančním trhům a provádění osobních a komerčních bankovních transakcí dříve nevídaným způsobem. S naší blockchainovou technologií a jedinečnou propojenou platformou jsme připraveni pozitivně měnit osudy takzvaných „hraničních" trhů a DNA podnikání v Africe."

Rajesh Kutty, zakladatel a generální ředitel společnosti iVEDiX, dodal: „Kombinace osvědčených technologií a odborných znalostí společností iVEDiX a Papersoft (PPS-DMS) s podporou skupiny mezinárodních bankéřů vyústila v inovativní, ale přesto zcela přizpůsobenou technickou a finanční strukturu, která řeší klíčové výzvy, kterým čelí miliony podnikatelů v Africe. Mobilní finanční služby využívající blockchain globálně rychle rostou. Například Keňa zavedla systém společnosti M-Pesa v roce 2007 a změnila oblast mobilních plateb Keňanů. O deset let později působí společnost M-Pesa na třech kontinentech v 10 různých zemích. Také společnost BitPesa přinesla do Afriky blockchainovou technologii. Vlastní software společnosti iVEDiX nabídne jednotlivcům ekonomickou svobodu a prosperitu prostřednictvím transakční platformy, která 1) je nákladově daleko přístupnější než jakákoliv jiná alternativa, 2) je interoperabilní v různých mobilních sítích a 3) dokáže zpracovávat nové finanční nástroje."

Darin Pastor, který vede mezinárodní konsorcium bankéřů a je celosvětově uznáván za své zkušenosti ve světovém bankovnictví a jako ekonomický poradce několika hlav států v oblasti Eurasie, na Středním východě a v Africe, poznamenal: „Po čtyřech letech práce na inovativních řešeních chudoby v konkrétních zemích v Africe jsem velmi spokojen s tím, že naše spolupracující skupiny dosáhly tohoto vynikajícího pokroku v rámci této obrovské výzvy. Nyní jsme připraveni poskytovat finanční prostředky potřebné k zastavení ponižující chudoby a ukončit velké strádání v oblasti lidských potřeb."

Životy a pracovní příležitosti

Očekává se, že populace mladých dosáhne v Africe do roku 2030 počtu 750 milionů a do roku 2050 jednu miliardu. Populační růst kontinentu a vznik inovací v oblasti digitálních ekonomik nám poskytnou jedinečnou příležitost pro využití potenciálu energie mladých podnikatelů. Světová banka odhaduje, že do roku 2034 bude v Africe 1,1 miliardy produktivních obyvatel. Tento boom vyžaduje změnu způsobu vytváření pracovních příležitostí a bohatství.

Prostřednictvím této mnohostranné iniciativy se očekává, že partnerství v příštích 36 měsících podpoří více než 10 milionů podnikatelů v Africe inovačními možnostmi financování a podporou generování příjmů a ovlivní stovky milionů životů. Předpokládané aktivity a podpora podnikání přirozeně odpovídají potřebám řešit cíle v oblasti rozvoje a zmírnění chudoby a jsou sladěny s globálními strategiemi rozvoje podnikání jednotlivých partnerů konsorcia. Podle Světového ekonomického fóra se očekává, že četnost využívání inteligentních telefonů v Africe dosáhne do roku 2020 nejméně 50 %, a to z pouhých 2 % v roce 2010.

Africký kontinent je připraven na technologickou inovaci, která byla zahájena prostřednictvím této iniciativy. Partnerství je v čele inovací, které jsou nezbytné k tomu, aby africké ekonomiky mohly využívat výhod rychle rostoucího technologického pokroku blockchainu i digitálních měn.

Vliv společnosti iVEDiX – Společenský, mobilní, analytický, v oblasti cloudu a IoT

Společnost iVEDiX realizuje projekty digitální transformace napříč průmyslovými odvětvími s některými z největších organizací v různých oborech. Platforma vizualizace a hlubokého učení společnosti iVEDiX využívá její zkušenosti v oblasti velkých dat, analýzy, mobilních pracovních postupů a vizualizace založené na IoT. Jejich nedávné přímé a partnerské investice do blockchainu slibují revoluci v mnoha odvětvích, včetně financí, zdravotnictví, maloobchodu a politiky. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti: https://www.ivedix.com

Vliv společnosti Papersoft Africa

Společnost Papersoft Africa je dceřinou společností společnosti Papersoft DMS a na několika afrických trzích vyvinula a implementovala svá plná multiplatformní řešení v oblasti finančního začleňování a ekonomické podpory. S využitím inovativních technologií k překonání kontextuálních výzev, které tyto trhy představují, pomáhá společnost Papersoft zákazníkům tvořit, obohacovat se a udržovat účelové procesy začleňování prostřednictvím získávání milionů nových zákazníků, agentů a podnikatelů každý měsíc naprosto bezpečným automatizovaným elektronickým způsobem, od nejsnazšího poznávání zákazníka až po vytvoření biometricky bohaté digitální identity. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti: http://www.papersoft-dms.com

